SARAJEVO SAFARI Grad Sarajevo se pridružuje kaznenom postupku u Milanu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva donijelo je odluku kojom daje suglasnost da se Grad Sarajevo uključi u kazneni postupak koji se pred nadležnim pravosudnim tijelima u Milanu vodi u tzv. predmetu „Sarajevo safari“.

Istragu je pokrenulo Tužiteljstvo u Milanu nakon što je talijanski novinar Enzo Gavazzeni, tri desetljeća nakon završetka rata, zatražio njezino otvaranje. Tom je prilikom talijanskim pravosudnim organima predao opsežnu dokumentaciju i dokaze koje je prikupljao godinama, a koji se odnose na ubojstva civila tijekom opsade Sarajeva.

Slučaj poznat kao „Sarajevo safari“, koji govori o morbidnoj zabavi imućnih stranaca koji su tijekom devedesetih dolazili u Sarajevo kako bi ubijali civile, u javnosti je prisutan već godinama. Posebnu pozornost izazvao je dokumentarni film „Sarajevo safari“ redatelja Mirana Zupaniča, koji je u jesen 2022. premijerno prikazan na televiziji Al Jazeera Balkans.

U javnosti su se tada pojavile i informacije o tzv. „cjeniku smrti“, prema kojem su za astronomske iznose pojedinci navodno plaćali bosansko-srpskim vojnicima kako bi pucali na civilno stanovništvo.

Portal Klix.ba podsjeća da je predmet „Sarajevo safari“ otvoren i u Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine 2022. godine, na temelju prijave tadašnje gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić. Prema posljednjim dostupnim informacijama, postupak u toj instituciji još uvijek je u tijeku.