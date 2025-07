Sapuni više nisu samo za pranje: Pogledajte što sve ova Splićanka od njih stvara

U vremenu kada se sve više cijene originalnost i osobni pristup, unikatni pokloni postaju sve traženiji. Umjesto klasičnih darova, mnogi danas biraju nešto što je ručno rađeno, drugačije i s porukom, odnosno poklon koji govori da ste za nekoga izdvojili vrijeme i pažnju. Upravo to je razlog zbog kojeg su mirisni buketi od sapuna postali pravi hit.

U moru istih stvari, pravo je osvježenje naići na nešto drugačije, estetski privlačno, mirisno i trajno.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Poklon koji miriše bolje i traje duže

Ponekad najljepše ideje nastanu posve spontano. Upravo tako je krenula i priča Splićanke Suzane Dražić, kreativke koja izrađuje raskošne i mirisne aranžmane od sapuna. Sve je počelo početkom ove godine, kad je na internetu slučajno ugledala fotografiju cvjetnog buketa izrađenog od sapuna.

„S obzirom da sam dosta kreativna, volim unikatne poklone. Radila sam lutke od vune, "torte" od pelena, bukete od umjetnog cvijeća kombinirano s bombonima, što i sad paralelno radim uz bukete od sapuna. S obzirom da cvijeće obožavam oduvijek, slučajno sam vidjela na jednoj stranici na internetu, te me zaintrigiralo rekla sam, ovo želim probati. I tako je to krenulo“, priča nam na početku.

Ljubav prema cvijeću prati je oduvijek, pa nije čudo da su upravo buketi od sapuna osvojili i brojne kupce. Danas su njezini buketi ne samo unikatni pokloni, već i prava mala umjetnička djela koja ne venu već mirišu danima.

„Na početku je to bio samo hobi, pokloni mojim dragim osobama, ali s vremenom su ljudi počeli pokazivati interes, tražiti da im izradim bukete za rođendane, za prinove, zahvale, godišnjice“, kaže nam Suzana.

Prisjetila se i svog prvog buketa.

„Bila je to mala keramička vazica u obliku glave djevojčice. Bio je to buketić s rozim ružicama, upakirano u celofan, s mašnicom. Gospođa koja ga je primila bila je oduševljena, a nakon samo nekoliko dana naručila je još nekoliko za svoje prijateljice“, prisjeća se Suzana.

Najveća inspiracija dolazi od ljudi

Zanimalo nas je što je najviše inspirira u ovom neobičnom i kreativnom poslu.

„Najviše me inspirira ljubav prema cvijeću. Ali ono što me zaista pokreće je reakcija ljudi kada preuzmu buket, njihovo oduševljenje, osmijeh, zahvalnost. Mnogi su buketi nastali upravo na preporuku zadovoljnih kupaca, i to mi daje dodatnu snagu i poticaj za nove ideje“, kazuje nam te dodaje kako su buketi trajni i mirisni.

„Ovi buketi neće uvenuti kao prirodno cvijeće, a to je posebno zanimljivo kupcima“, otkriva Suzana.

Kako nastaje buket od sapuna?

Opisala nam je sam proces izrade.

„Izrada može potrajati i nekoliko sati, ovisno o veličini i složenosti buketa. Najprije biram boje i oblike sapuna, kombiniram mirise i dekoracije, zatim ulijevam smjesu u kalupe. Kad se sapuni osuše, vadim ih iz kalupa i slažem u dekorativne kutije“, govori nam.

Svaki buket je unikatan, a ideje, kaže nam, dolaze spontano.

„Od materijala uglavnom koristim samo sapune koje kombiniram sa dekorativnim elementima, kao što su perlice ili suho cvijeće. Volim da buket izgleda raskošno i lijepo te da su kupci zadovoljni“, kaže Suzana Dražić.

Najčešće se, kaže, njezini buketi naručuju za posebne prigode poput godišnjica i rođendana. Iako se nije susrela s neobičnim zahtjevima, jedan buket posebno joj se urezao u pamćenje.

„Bio je to buket u obliku torbice, ispunjen šarenim cvijećem, a na vrhu je stajao anđeo, također izrađen od sapuna. Taj mi je ostao u srcu, nosi posebnu emociju i uvijek ga se rado sjetim,“ priznaje Suzana.

Planira širiti posao

Ova kreativna Splićanka otkrila nam je da namjerava proširiti posao.

„U planu mi je proširiti ovaj mali biznis. Naravno, sve ovisi o tome hoće li i dalje postojati ovakav interes mojih dragih kupaca za bukete. A ja se iskreno nadam da hoće jer kad nešto radiš srcem, to na kraju uvijek ispadne čarobno“, smatra naša sugovornica.

Buketi se mogu naručiti putem Facebook stranice Čarobni kutak – unikatni pokloni te preko Instagram profila @carolija_mirisnih_sapuna.

„Tamo redovito objavljujem svoje radove, odgovaram na poruke i sve radim isključivo po narudžbi, s puno ljubavi i pažnje,“ poručuje Suzana.

Na kraju razgovora, podijelila je i svoj životni moto:

“Ako gledaš očima ljubavi – u svemu ćeš vidjeti ljubav.”