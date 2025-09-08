Sandi Pego i supruga Cindy dobili drugo dijete: "Skoro se rodio na putu do bolnice!"

Naš poznati influencerski par, Sandi Pego i Cindy Šoštarić Hadžić, ponovno su postali roditelji. Nakon što su 2022. godine dobili sina Iana, obitelj se sada proširila dolaskom drugog dječaka kojem su dali posebno ime – Noa.

Na društvenim mrežama ponosni roditelji podijelili su vijest, a Sandi je u svojoj objavi otkrio i simpatične detalje oko samog poroda.

„Bok, ja sam Noa. Sinoć sam u 1:15 alarmirao mamu da želim van, a već u 1:39 smo se upoznali! Da, skoro sam se rodio na putu do bolnice! Iznenađenje – deset dana prije nego što sam obećao. Moja mama je lavica“, napisao je Pego uz nekoliko fotografija novorođenčeta.

Roditelji su presretni što im je Noa stigao upravo uoči trećeg rođendana njihovog prvijenca Iana, čime je obiteljska sreća postala još veća. U komentarima na Instagramu odmah su se počele nizati brojne čestitke, a Cindy i Sandi primili su pregršt poruka podrške.

Podsjetimo, par se vjenčao u kolovozu 2021. na raskošnoj svadbi u Zagrebu koja je privukla veliku pažnju javnosti, a mnogi se i danas sjećaju snimki svadbene povorke koja je blokirala zeleni val.

Njihova ljubavna priča započela je 2018. godine na putu prema Ultri, a od tada zajednički grade obitelj i život ispunjen ljubavlju, što su još jednom potvrdili dolaskom malog Noe.