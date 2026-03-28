Sanacija tunela Sv. Ilija trajat će tri mjeseca, predviđa se zatvaranje i privremene regulacija prometa

Uskoro bi se trebalo započeti s radovima na sanaciji tunela Sv. Ilija. Radovi će trajati tri mjeseca, a investitor Hrvatske ceste istaknuli su kako će tijekom radova biti potrebno osigurati privremenu regulaciju prometa.

U dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave navodi se da je prije samog izvođenja radova potrebno najaviti i detaljno dogovoriti provođenje privremene regulacije prometa.

"Za vrijeme radova je potrebno u potpunosti zatvoriti promet kroz cijev tunela u kojem se izvode radovi, a minimalno trajanje prekida prometa iznosi 48 sati, uz uvjet da se sanacija svih okana izvodi istovremeno", navodi se u tehničkoj dokumentaciji, piše Makarska Danas.

Skori početak radova veže se na upravo završen postupak javne nabave raspisane još u rujnu 2025. godine. Za izvođača je izabrana tvrtka Hidrostones d.o.o. koja je vrijednost radova procijenila na 220 tisuća eura te je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj.

Posao koji predstoji tiče se sanacije revizijskih okana oborinske odvodnje.