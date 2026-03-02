Sanacija Marjana u punom jeku, zatvoren put kod Spinutskih vrata

Sanacijski radovi u Park-šumi Marjan nastavljaju se sukladno ugovorenoj dinamici, s ciljem sprječavanja širenja mediteranskog potkornjaka i obnove šumskog ekosustava nakon ljetnog nevremena.

Radovi su trenutačno koncentrirani na sjeverni dio Park-šume, uključujući područje Spinutskih vrata, gdje je privremeno zatvoren protupožarni put. Uz uklanjanje oštećenih i nestabilnih stabala te uređenje terena, danas je započeo i kontinuirani odvoz prethodno izvučene drvne mase. Izvode se radovi na otpremi, a javnost se ponovno poziva na poštivanje privremene regulacije i zabrana kretanja unutar zone radova, kako bi se osigurali sigurnost i učinkovita provedba sanacije.

Prema aktualnim podacima vidljivo je da će količine drvne mase koje zahtijevaju obradu i konačno iznošenje iz šume znatno odstupati od količina procijenjenih na temelju snimka zaštićenog područja od 31. srpnja 2025. godine. Pri tome broj stabala označenih za uklanjanje zbog izvale ili loma nije pretrpio značajna odstupanja u odnosu na ortofoto, a i dio stabala je u međuvremenu oštećen ili dodatno pao pod utjecajem vremenskih neprilika.

Uzroci odstupanja u količinama drvne mase su višestruki. Drvna masa utvrđuje se na temelju mjerenja prsnog promjera stabla uz primjenu tablica odnosno tarifa odgovarajućeg programa gospodarenja. Tom metodologijom izrađena je i stručna procjena broja te količina izvaljene i polomljene drvne mase u kolovozu 2025. godine, na temelju promjera stabala dobivenog iz ortofoto i podataka (tarifa) iz Programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „Marjan – Šume grada Splita“.

Procjena je bila najtočnija kod stabala koja su bila u cijelosti izvaljena i srušena na tlo. Međutim, takvi su slučajevi bili relativno rijetki, pa se procjena uglavnom temeljila na izmjeri promjera na vidljivom dijelu debla, dok je prsni promjer procijenjen na temelju prosječnog pada promjera za jedro drvo, čime je količina već dijelom bila podcijenjena.