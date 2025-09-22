Šampionska bikijada kod Šakića u Šestanovcu: Sretnom kupcu zlatne ulaznice tele na poklon

U nedjelju, 28. rujna 2025., Šestanovac postaje središte jedne od najvećih bikijada u Dalmaciji. U Brizanovoj areni, kod Šakića, održava se šampionska bikijada koja će na jednom mjestu okupiti najbolje bikove i njihove vlasnike.

Glavni dvoboji večeri bit će:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Peran (vl. Dino Ramljak) protiv Bake (vl. Zoran Prcela)

Zekonja (vl. Mladen Knežević Zuba) protiv Pera (vl. Mate Radanović)

Uz ove spektakularne okršaje, posjetitelje očekuje bogat program s brojnim uzbudljivim borbama bikova poput Gareše, Hajdučića, Black Jacka, Afrike, Gole, Mbappéa, Jelenka, Pogbe, Krilana i mnogih drugih.

Organizatori su pripremili i posebnu nagradu: sretni kupac zlatne ulaznice dobit će tele na poklon!

Ulaz je besplatan za djecu, a atmosfera će biti dodatno podignuta uz glazbu uživo.

Ulaznice se mogu nabaviti po cijeni od 15 eura.

Generalni sponzori događaja su M. J. Šakić i Općina Šestanovac.

Dobro došli na najveći bikarski spektakl u Dalmaciji!