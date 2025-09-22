Šampionska bikijada kod Šakića u Šestanovcu: Sretnom kupcu zlatne ulaznice tele na poklon

U nedjelju, 28. rujna 2025., Šestanovac postaje središte jedne od najvećih bikijada u Dalmaciji. U Brizanovoj areni, kod Šakića, održava se šampionska bikijada koja će na jednom mjestu okupiti najbolje bikove i njihove vlasnike.
Glavni dvoboji večeri bit će:
- Peran (vl. Dino Ramljak) protiv Bake (vl. Zoran Prcela)
- Zekonja (vl. Mladen Knežević Zuba) protiv Pera (vl. Mate Radanović)
Uz ove spektakularne okršaje, posjetitelje očekuje bogat program s brojnim uzbudljivim borbama bikova poput Gareše, Hajdučića, Black Jacka, Afrike, Gole, Mbappéa, Jelenka, Pogbe, Krilana i mnogih drugih.
Organizatori su pripremili i posebnu nagradu: sretni kupac zlatne ulaznice dobit će tele na poklon!
Ulaz je besplatan za djecu, a atmosfera će biti dodatno podignuta uz glazbu uživo.
Ulaznice se mogu nabaviti po cijeni od 15 eura.
Generalni sponzori događaja su M. J. Šakić i Općina Šestanovac.
Dobro došli na najveći bikarski spektakl u Dalmaciji!