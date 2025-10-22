Samo rijetki znaju ovaj trik za najsočnije mandarine. Trgovci ne žele da ga otkrijete

Mandarine su ukusno voće kojem rijetko tko može odoljeti. No, često nam se dogodi da naletimo na one koje su suhe, kisele i nimalo ne uljepšaju dan. Srećom, takve se pogreške pri kupnji mogu izbjeći – dovoljno je znati nekoliko jednostavnih trikova.

Predugo skladištenje i nezreo plod

Gorkast ili kiseo okus javlja se kada plod nije dovoljno zreo, dok je manjak sočnosti najčešće posljedica predugog skladištenja – tada se plod jednostavno isuši, piše slovenski Metropolitan.

Zrela mandarina ili klementina trebala bi biti čvrsta, ali ne tvrda, s izraženim, svježim citrusnim mirisom. Ako prstom protrljate koru, trebali biste osjetiti malo eteričnih ulja (osim ako plod nije premazan voskom). Miris je obično najbolji pokazatelj okusa – iako ponekad plod lijepo miriše, a zapravo je bezukusan. Ipak, u pravilu vrijedi: što jači miris, to bolji okus.

Kora bi se trebala lagano odvajati od ploda

Kora se treba blago odvajati od ploda. Ako je čvrsto priljubljena, mandarina vjerojatno još nije zrela ili se već počela sušiti. Voće pritom ne treba stiskati da se ne ošteti, ali kad ga primite, kora bi trebala biti lagano elastična. Mandarine i klementine imaju vrlo tanku, ali ipak spužvastu koru – sličnu kao i drugi agrumi. Upravo zbog te tanke kore brzo gube vlagu, pa se lako isušuju. Plod primite nekoliko centimetara od nosa kako biste osjetili njegov pravi miris – ako ga približite previše, osjetit ćete uglavnom gorčinu kore, prenosi N1.

Kora treba biti elastična i lagano vlažna

Još jedan važan znak je sama tekstura kore: treba biti blago vlažna i elastična. Budući da su klementine posebno osjetljive, pazite da ih ne stisnete previše. Ako plod djeluje tvrd i napet, vjerojatno je već isušen.

Boja i težina otkrivaju kvalitetu

Boja također može puno reći. Mandarine sa zelenkastom korom bit će kiselkaste, pa je bolje birati one žućkaste ili narančaste.Osim boje, važna je i težina ploda – mandarina koja je, s obzirom na veličinu, iznenađujuće teška gotovo sigurno je puna soka. Lakši plodovi obično su vlaknastiji, suši i manje ukusni.

Ukratko: tražite čvrste, ali ne pretvrde mandarine jake arome, s lagano elastičnom korom i većom težinom – i gotovo sigurno ćete izabrati one najslađe.