Sam sebi provalio u kuću: 61-godišnjak iz Knina prijavio lopova koji ne postoji

Policijski službenici Policijske postaje Knin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 61-godišnjim muškarcem koji je osumnjičen za kazneno djelo lažnog prijavljivanja kaznenog djela.

Muškarac je 17. studenoga prijavio policiji da je u razdoblju od 8. do 17. studenoga nepoznati počinitelj provalio u njegovu obiteljsku kuću te otuđio 20 PVC vrećica s većom količinom novca. Međutim, tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da krađa nije počinjena te da je 61-godišnjak sam nasilno otvorio ulazna i sobna vrata kuće, koristeći podesni predmet poput pajsera, kako bi prikazao da je riječ o provali.

Zbog sumnje da je lažno prijavio teško kazneno djelo, protiv njega se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.