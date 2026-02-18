Sada je sve jasno. Ovo je scenarij za Poljud: Na stolu su tri opcije!

Na Fakultetu građevine, arhitekture i geodezije u Splitu održano je stručno usavršavanje osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, na temu "Zamor čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija polustoljetnim vjetrom".

Tom prilikom profesor emeritus Ante Mihanović prezentirao je posljedice zamora na konstrukciju stadiona Poljud i dotaknuo se njegove budućnosti.

Konačni zaključak glasi da je stadion ušao u stanje trajne sanacije i da je rekonstrukcija postojećeg stadiona nemoguća.

Kako se ranije spekuliralo, na stolu će biti tri opcije: obnova Poljuda, gradnja novog stadiona na nekoj drugoj lokaciji i rušenje Poljuda i gradnja novog stadiona na Poljudu.