S tržišta se povlači još jedna vrsta tableta: Za jednu skupinu ljudi mogu biti jako opasne

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda, SPECCHIASOL FUCUS 150 cpr – tablete, LOT 43051 najbolje upotrijebiti do 30.06.2024., LOT 46065 najbolje upotrijebiti do 31.01.2025., LOT 48742 najbolje upotrijebiti do 30.09.2025., zbog neoznačenih alergena riba i rakovi u proizvodu, piše na službenim stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Proizvod predstavlja opasnost za osobe alergične na ribe i rakove dok osobe koje nisu alergične isti mogu konzumirati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hra-ni, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listo-pada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: SPECCHIASOL srl, via Bruno Rizzi 1, 37012 Bussolengo (VR), Italija

Stavlja na tržište: RO.RA. NATURA d.o.o., Put M. Matkovića 8, Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.