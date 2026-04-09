S nožem uletio u dućan u Splitu. Brzo je izašao s opljačkanim novcem

Policijski službenici Prve policijske postaje Split zaprimili su 8. travnja 2026. godine oko 20.40 sati dojavu o razbojništvu počinjenom u prodavaonici na području Velebitske ulice u Splitu.
Prema do sada utvrđenim činjenicama, maskirani počinitelj je uz prijetnju nožem od zaposlenice otuđio novac, nakon čega se udaljio s mjesta događaja. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba.
Policijski službenici provode mjere traganja i utvrđuju sve okolnosti događaja.
