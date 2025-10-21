Close Menu

RUŽIČASTI LISTOPAD Klub žena liječenih na dojci Split organizira besplatne UZV preglede za mlade žene

Rezervirajte svoje mjesto za besplatni UZ pregled dojki

Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, te je u cijelom svijetu posvećen podizanju svijesti o važnosti preventivnih pregleda, kako bi se povećao broj izliječenih žena i smanjila smrtnost.

Klub žena liječenih na dojci Split i ove godine nastavlja sa edukacijom mlađe ženske populacije i provodi akciju preventivnih UZ pregleda dojki za mlade žene u dobi do 30 godina.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pozivamo zainteresirane mlade sugrađanke da se od 21.10. do 25.10. jave na telefon Kluba 021/460-372, u vremenu od 08:30 - 12:00 sati i rezerviraju svoje mjesto za besplatni UZ pregled dojki.

