RUŽIČASTI LISTOPAD Klub žena liječenih na dojci Split organizira besplatne UZV preglede za mlade žene

Listopad je mjesec borbe protiv raka dojke, te je u cijelom svijetu posvećen podizanju svijesti o važnosti preventivnih pregleda, kako bi se povećao broj izliječenih žena i smanjila smrtnost.

Klub žena liječenih na dojci Split i ove godine nastavlja sa edukacijom mlađe ženske populacije i provodi akciju preventivnih UZ pregleda dojki za mlade žene u dobi do 30 godina.

Pozivamo zainteresirane mlade sugrađanke da se od 21.10. do 25.10. jave na telefon Kluba 021/460-372, u vremenu od 08:30 - 12:00 sati i rezerviraju svoje mjesto za besplatni UZ pregled dojki.