Ružić popustio: Obiteljima preminulih konačno isplata inkluzivnog dodatka

Ministar Alen Ružić i službeno je povukao žalbu koju je Ministarstvo rada i socijalne skrbi uložilo na odluku Upravnog suda oko prava na inkluzivni dodatak obiteljima preminulih osoba.

Kako je potvrđeno Novoj TV s Upravnog suda u Zagrebu - žalba je povučena danas.

Zagrebački Upravni sud donio je presudu u oglednom sporu prema kojoj sustav socijalne skrbi mora nastaviti postupke za građane koji su podnijeli zahtjev za inkluzivni dodatak, ali su preminuli prije donošenja rješenja. Ukoliko se pokaze da su imali pravo na taj dodatak, ali ga do smrti nisu ostvarili - pravo na isplatu imaju članovi njihove obitelji.