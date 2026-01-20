Ružić i Prižmić unatoč sjajnoj igri eliminirani u 1. kolu Australian Opena

Iako su namučili svoje protivnike, Antonia Ružić i Dino Prižmić nisu uspjeli izboriti plasman u drugo kolo prvog Grand Slam turnira teniske sezone.

Međimurka je za svoj 23. rođendan nagrađena nastupom pred 15 tisuća ljudi u krcatoj Rod Laver Areni. Ikona svjetskog tenisa, pet godina starija Japanka Naomi Osaka, slavila je nakon 2 sata i 22 minute sa 6:3, 3:6, 4:6. Dvostruka pobjednica Australian Opena i US Opena, koja je prije 7 godina bila na prvom mjestu WTA ljestvice, imala je četiri lopte za 4:0 u prvom setu. Ružić ih je izvukla, izjednačila na 3:3, da bi opet i jedna i druga dobile po tri gema zaredom. Ružić je zadržala prednost do kraja drugog seta, u trećem je okrenula 0:2 na 4:3 i servirala, ali je Osaka tada odigrala svoj najbolji tenis. Vratila je izgubljeni servis, zabila tri asa u gemu koji je trajao samo 55 sekundi pa još jednom oduzela Antoniji servis.

Dvadesetogodišnji Splićanin je upao u ždrijeb kao sretni gubitnik iz kvalifikacija, a malo je nedostajalo da to iskoristi protiv domaćeg tenisača Duckwortha. Australac je nakon 4 sata i 20 minuta slavio sa 7:6, 3:6, 1:6, 7:5, 6:3. Prižmić je u prvom setu spasio 9 break-lopti, ali nije izborio nijednu, a Duckworth je tie-break otvorio s 3:0 i zadržao prednost. U drugom setu je Prižmić imao 6, a protivniku nije dao nijednu priliku za oduzimanje servisa. Iskoristio je dvije, u petom i devetom gemu. Treći set je otvorio s 3:0, realizirao je dvije od tri svoje break-lopte – u drugom i estom gemu. U četvrtom setu se Dino vratio s 1:3 na 3:3, a kod 4:4 je imao tri prilike da dođe do servisa za meč. Nije ih iskoristio i ostao je 5 poena od pobjede. Australac je peti set otvorio s 5:1. Koliko je Prižmić bio blizu prolaska u drugo kolo, dovoljno govori podatak da je ukupno osvojio 7 poena više – 180:173.