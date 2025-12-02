Ružić briljirao! Hrvatska uvjerljivo slavila protiv Izraela u kvalifikacijama za SP

Hrvatska muška košarkaška reprezentacije u Rigi je u drugoj kvalifikacijskoj utakmica za Svjetsko prvenstvo koje će se 2027. igrati u Kataru stigla do druge pobjede i to protiv Izraela 85:71.

Krenula je sjajno. Hrvatska je povela 12:0, no kod rezultata 16:5 Izrael hvata ritam i do kraja prve četvrtine vraća stvari na početak i izjednačuje na 25:25.

U drugom poluvremenu Izraelci su i poveli (29:27, 31:29), da bi s Lukom Božićem i Michaelom Ružićem u petorci Hrvatska pobjegla na 47:40. Punih pet minuta Hrvatska nije primila koš iz igre. Izraelski post zaustavio je Bar Timor poenima za konačni rezultat prvog poluvremena 47:42. Mladi Michael Ružić je s 10 poena predvodio Hrvatsku, slijedili su ga Toni Nakić sa sedam te Mario Hezonja i Luka Božić sa po šest poena.

Po povratku iz svlačionica Hrvatska nastavlja sa odličnom obranom, a u napadu zabija devet poena u nizu za vodstvo 56:42 (Škara 3, Ružić 2, Hezonja 2, Božić 2). Letjela je momčad Tomislava Mijatovića po parketu i stigla i do 20 poena viška (70:50), da bi se nakon malog opuštanja Izraelci do kraja četvrtine približili na 71:56. Hrvatska je pod dirigentskom palicom Marija Hezonje uz sjajnu igru ostatka ekipe, posebice 19-godišnjeg Michaela Ružića, imala najveću prednost od 21 poena (81:60), da bi susret završio rezultatom 85:71! Hrvatsku su predvodili Michael Ružić (23 poena, 9 skokova, 3 asistencije), i Mario Hezonja (19 poena, 13 skokova, 3 asistencije).Drugi kvalifikacijski ciklus igra se krajem veljače i početkom ožujka 2026. godine kada se Hrvatska dva puta sastaje s Njemačkom. Prvo kao domaćin 27. veljače, a onda kao gost 1. ožujka.

REZULTATI I RASPORED

Hrvatska – Cipar 100:60

Izrael – Hrvatska 71:85

27.2.2026. – Hrvatska – Njemačka

1.3.2026. – Njemačka – Hrvatska

3.7.2026. – Cipar – Hrvatska

6.7.2026. – Hrvatska – Izrael

SUSTAV NATJECANJA

Kvalifikacije će se igrati kroz šest termina između studenoga 2025. i ožujka 2027. Na Svjetsko prvenstvo će se kvalificirati 32 reprezentacije, od čega 12 europskih. Hrvatska se u prvom dijelu kvalifikacija nalazi u skupini E zajedno s Njemačkom, Izraelom i Ciprom.

Prve tri momčadi iz svake skupine plasirat će se u drugi krug europskih kvalifikacija, gdje će im se pridružiti još tri momčadi iz druge skupine, a sve će reprezentacije prenositi rezultate iz prvog kruga, čime svaka pojedina utakmica zadržava svoju težinu.

U drugom krugu svaka će reprezentacija igrati kod kuće i u gostima protiv tri momčadi koje dolaze iz druge skupine kroz još tri kvalifikacijska prozora – u kolovozu 2026., studenom 2026. i veljači 2027. Nakon dodatnih šest utakmica po reprezentaciji, prve tri momčadi iz svake skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo.