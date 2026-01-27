Rutte upozorava: Europa se ne može obraniti bez SAD-a

Europa se ne može samostalno obraniti bez Sjedinjenih Američkih Država te bi trebala odustati od ideje stvaranja zasebnog europskog stupa unutar NATO-a, poručio je glavni tajnik Saveza Mark Rutte. Upozorenje je iznio svega nekoliko dana nakon što su izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o Grenlandu dodatno uzdrmale odnose unutar saveza, piše Politico.

Govoreći pred zastupnicima u odborima Europskog parlamenta za obranu i vanjske poslove, Rutte je jasno poručio da su ideje o europskoj autonomiji u obrani iluzorne.

„Ako netko ovdje misli da Europska unija ili Europa u cjelini mogu obraniti same sebe bez SAD-a, neka samo nastave sanjati. Ne mogu“, rekao je.

Prema njegovim riječima, stvaranje europske vojske značilo bi nepotrebno udvostručavanje postojećih struktura NATO-a, a takav bi razvoj događaja, upozorio je, odgovarao ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

„Europski stup NATO-a pomalo je prazna fraza. To bi stvorilo puno dupliciranja, a Putin bi to obožavao“, izjavio je Rutte.

Obrana bez SAD-a bila bi preskupa

Glavni tajnik NATO-a naglasio je da bi obrana Europe bez američke potpore bila iznimno skupa. Osvrćući se na ranije obećanje saveznika da će do 2035. godine izdvajati pet posto BDP-a za obranu, Rutte je upozorio da to ne bi bilo dovoljno bez SAD-a.

„Ako Europa zaista želi ići sama, zaboravite da ćete ikada stići s pet posto. Trebalo bi deset posto“, rekao je, dodavši da bi zamjena američkog nuklearnog odvraćanja koštala „milijarde i milijarde eura“.

Istodobno je istaknuo da Washington i dalje ima „potpunu predanost“ kolektivnoj obrani unutar NATO-a te da Sjedinjenim Državama savez i dalje treba.

Rutte je pritom pripisao zasluge Trumpu za to što su sve članice NATO-a prošle godine povećale obrambenu potrošnju na najmanje dva posto BDP-a.

„Mislite li doista da bi Španjolska, Italija, Belgija ili Kanada povećale izdvajanja s 1,5 na 2 posto bez Trumpa? Nema šanse“, rekao je.

Upozorenje oko pomoći Ukrajini

Rutte se osvrnuo i na planirani zajam Europske unije u iznosu od 90 milijardi eura za pomoć Ukrajini, pozvavši europske institucije da Kijevu omoguće fleksibilnost u trošenju tog novca, uključujući i kupnju oružja iz Sjedinjenih Država.

„Paket zajma imat će golem utjecaj na sigurnost Ukrajine. No snažno vas pozivam da osigurate fleksibilnost u načinu trošenja sredstava i da ne budete previše restriktivni s klauzulama ‘kupuj europsko’“, poručio je.

Prema prijedlogu Europske komisije, dvije trećine sredstava bilo bi namijenjeno vojnoj potrošnji Ukrajine, uz prioritet europskih proizvođača. Kupnja ne-europskog oružja bila bi dopuštena samo u hitnim slučajevima i uz posebno odobrenje.

Rutte je upozorio da bi takva ograničenja mogla oslabiti ukrajinske obrambene napore.

„Europa gradi svoju obrambenu industriju, ali u ovom trenutku ne može osigurati ni približno dovoljno onoga što je Ukrajini potrebno da se danas obrani“, rekao je, poručivši europskim zakonodavcima da potrebe Ukrajine stave na prvo mjesto.

Europski parlament prošlog je tjedna pristao na ubrzani postupak donošenja zajma, koji bi trajao do 2027. godine, dok države članice još pregovaraju o konačnom pravnom okviru.