Rusko granatiranje na jugoistoku Ukrajine: Poginula jedna osoba, više ranjenih u nekoliko regija

U ruskom granatiranju na jugoistoku Ukrajine poginula je jedna osoba, dok ih je šest ranjeno u Dnjepropetrovskoj regiji, izvijestili su lokalni dužnosnici. Napadi su zabilježeni i u Zaporiškoj regiji, dok je u ruskoj Belgorodskoj oblasti prijavljena jedna poginula osoba nakon ukrajinskog napada.

Prema riječima šefa vojne uprave Dnjepropetrovske regije, Oleksandra Ganzhe, ruske snage tijekom večeri pogodile su dvije lokacije na području regije. O napadu je izvijestio putem Telegrama, navodeći da su posljedice granatiranja smrt jedne osobe i više ozlijeđenih.

Oštećenja i ozlijeđeni u Zaporižju

Napadi su zabilježeni i južnije, u Zaporiškoj regiji. Regionalni guverner Ivan Fedorov izjavio je da su četiri osobe ozlijeđene u ruskom napadu u blizini regionalnog središta, grada Zaporižja.

Istodobno, s druge strane granice u Rusiji, u Belgorodskoj oblasti zabilježen je napad ukrajinskih snaga. Guverner regije Vjačeslav Gladkov rekao je da je u napadu na jedno pogranično selo poginuo jedan stanovnik.

Napadi na pogranična i frontna područja nastavljaju se gotovo svakodnevno, dok sukob između Rusije i Ukrajine i dalje traje.