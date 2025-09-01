Rusi sabotirali avion Ursule von der Leyen? Onesposobili joj GPS u avionu

Avion u kojem je bila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bio je prisiljen sletjeti služeći se papirnatim kartama, izvijestio je Financial Times pozivajući se na tri dužnosnika upoznata sa situacijom.

Dok se približavao zračnoj luci u Plovdivu u nedjelju poslijepodne, zrakoplov s von der Leyen ostao je bez elektroničkih navigacijskih pomagala, potvrdila je bugarska Uprava za kontrolu zračnog prometa, piše RTL.

Kremlj se nije oglasio

GPS "ometanje" ili "lažiranje", koje ometa pristup satelitskom navigacijskom sustavu, taktika je koju je Rusija prethodno koristila kako bi izazvala kaos civilima.

Tu tehniku ​​​​su povijesno koristile vojne i obavještajne službe za zaštitu osjetljivih lokacija.

"GPS na cijelom području zračne luke se ugasio", rekao je jedan od dužnosnika.

Pilot je bio prisiljen kružiti oko zračne luke sat vremena prije nego što je konačno donio odluku o ručnom slijetanju zrakoplova - koristeći samo analogne karte za navigaciju, prenosi Daily Mail.

"To je bilo nepobitno ometanje", dodali su.

Kremlj i Europska komisija nisu se još oglasili.

U izjavi nakon sumnje na sabotažu, bugarska Uprava za kontrolu zračnog prometa izjavila je da je došlo do "značajnog porasta" takvih incidenata od ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

"Ove smetnje ometaju točan prijem GPS signala, što dovodi do raznih operativnih izazova za zrakoplove i zemaljske sustave", rekla je uprava.

Nije prvi napad

Vlade EU-a upozorile su da sumnjivi ruski napadi riskiraju veliku zračnu katastrofu ako će pilotima onemogućiti pristup navigacijskim pomagalima tijekom leta.

Zrakoplovi i brodovi u Baltičkom moru i istočnoeuropskim državama blizu Moskve posljednjih su godina doživjeli takvo ometanje, što je njihova putovanja učinilo opasnim.

Šefica EU-a bila je na putu za Plovdiv na razgovore s bugarskim premijerom Rosenom Željazkovim u sklopu svoje turneje po državama bloka na prvoj crti bojišnice o obrani Ukrajine u ratu protiv Rusije.

To se događa nekoliko dana nakon što je Rusija bombardirala Britansko vijeće i sjedište EU-a u Kijevu, što je izazvalo bijesnu osudu europskih čelnika.

Napadi u četvrtak ujutro bili su dio velikog ruskog napada na ukrajinsku prijestolnicu u kojem je ukupno poginulo 23 ljudi, uključujući četvero djece.

Keir Starmer optužio je Vladimira Putina da je "sabotirao" svaku nadu u mir, dok je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da napadi pokazuju da se "Rusija još uvijek ne boji posljedica".

Govoreći na putovanju na poljsko-bjelorusku granicu u nedjelju, von der Leyen je rekla: "Putin se nije promijenio i neće se promijeniti. On je predator."

Ruski vođa će se "držati pod kontrolom samo snažnim odvraćanjem", dodala je.