Rumunjka iz zlatarne ukrala nakit vrijedan 9 tisuća eura

Policijski službenici Policijske postaje Zadar dovršili su kriminalističko istraživanje u svezi teške krađe zlatnog nakita iz trgovine u Zadru, čija vrijednost se procjenjuje na preko devet tisuća eura.

Za počinjenje krađe na drzak način sumnjiči se državljanku Rumunjske u dobi od 33 godine, koja je uhićena prekjučer na području Slavonskog Broda u suradnji s policijskim službenicima Brodsko-posavske policijske uprave.

Naime, sumnja se kako je 16. lipnja 2025.godine po prethodnom dogovoru u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, zajedno s drugom ženskom osobom oko 17,30 sati došla u trgovinu nakitom u trgovačkom cenrtu u Ulici Akcije Maslenica s namjerom otuđenja zlatnine.

Nakon što je zatražila razgledavanje više zlatnih ogrlica i narukvica, iz poslovnice je otuđila vrijedan zlatni nakit, čime je trgovačkom društvu sa zagrebačkog područja pričinjena materijalna šteta u iznosu od 9.051,00 eura.

Osumnjičena strana državljanka je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Kriminalističko istraživanje se i dalje nastavlja.