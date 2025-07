"Rumble in the Jungle 7 – Muaythai Edition" stiže u Sinj: Ove subote ne propustite borilački spektakl ljeta

U subotu, 26. srpnja, s početkom u 20 sati, Neorić Sinj postaje poprište jedne od najuzbudljivijih borilačkih priredbi u regiji – "Rumble in the Jungle 7 – Muaythai Edition". Događaj organizira Klub tajlandskog boksa Split, a na programu su uzbudljivi mečevi više od 20 boraca iz Hrvatske i susjednih zemalja. Naglašavamo da je došlo do promjene održavanja ovog događaja koji se prvotno trebao održati u Neoriću, ali je zbog najavljenog nevremena premješten u školsku dvoranu Sinj na adresi Vrlička 50.

Posebna atrakcija večeri bit će međunarodni dvoboj između Hrvatske i Crne Gore, dok će domaća publika s posebnim ponosom pratiti nastup borca iz Neorića, Joze Stupala.

Ovaj jedinstveni sportski događaj ima i snažnu humanitarnu notu – sredstva prikupljena dobrovoljnim donacijama bit će namijenjena Udruzi Down sindrom 21. Split.

"Želja nam je kroz ovaj događaj spojiti sport, zajednicu i humanost te potaknuti mlade na aktivan i zdrav način života. Ponosni smo što se 'Rumble in the Jungle' profilirao kao jedan od prepoznatljivih događaja koji promovira i dalmatinsku zagoru," izjavio je organizator iz Kluba tajlandskog boksa Split.

Ciljevi priredbe:

Promicanje sporta i zdravog načina života

Povezivanje zajednice i mladih kroz borilačke sportove

Turistička promocija Dalmatinske zagore

Humanitarna pomoć Udruzi Down sindrom 21. Split

Ulaz: Dobrovoljna donacija

Pozivamo sve ljubitelje borilačkih sportova, kao i one željne vrhunskog sportskog i humanitarnog događaja, da podrže naše borce i budu dio ove nezaboravne večeri!

Raspored borbi: DRAGAN DUŽEVIĆ TOPIĆ (THUNDARMAN GYM - SOLIN) - JURE PULJAK (KTB IMOTSKI) JUNIORI + 91KG IVAN PROLOŠČIĆ (KTB MARJAN 2015 -SPLIT) - LOVRO BENKO (KTB SPARTAN GYM-ZAGREB) MLAĐI JUNIORI - 48KG FILIP VULETIĆ (KTB “SPLIT”) - MILOŠ BLAGOJEVIĆ (CRNA GORA) JUNIORI -71KG MARINO MIJATOVIĆ (KTB BAD SHADOW-OSIJEK) - DUŠAN JOVIČEVIĆ (CRNA GORA) MLAĐI SENIORI -81KG ANTE CRMARIĆ (KTB “SPLIT) - PAVEL ĐALETIĆ (CRNA GORA) MLAĐI JUNIORI +81KG TOMISLAV RADANOVIĆ (KTB “SPLIT”) - IVAN ROGOŠIĆ (KTB MARJAN 2015-SPLIT) JUNIORI -67KG DEVI RAMANI NAJEV (KTB “SPLIT”) - MARIJA MIČIĆ (KTB TAKSIN-ZAPREŠIĆ) SENIORKE -54KG BRUNO FRIGANOVIĆ (KTB MARJAN 2015-SPLIT) - EDIN ČORIĆ (KBS BORAC - JELAH, BIH) JUNIORI - 75KG 9 .RINO ANTONIO MERČEP (KTB SPLIT) - MATEJ DEBELJAK (KTB BAD SHADOW -OSIJEK) MLAĐI SENIORI -67KG 10.MARIO FRANIĆ (KTB MARJAN 2015) - DRAGOMIR VUKAJLOVIĆ (CRNA GORA) MLAĐI SENIORI - 75KG FILIP ZOVKO (KTB SPLIT) - ALEKSANDAR ŠČEKIĆ (CRNA GORA) SENIORI - 86KG LUKA ZEČIĆ (KTB DALMACIJA-DUGI RAT) - ANTE LASIĆ (KTB IMOTSKI) MLAĐI SENIORI + 91KG JOZO STUPALO (KTB SPLIT) - IVAN KULIĆ (KTB FLASH SPLIT) SENIORI -81KG