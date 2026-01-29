Rukometni stručnjak se naklonio Hrvatskoj

Upravo to naglasio je rukometni stručnjak Nedžad Smajlagić, koji se emotivnom porukom naklonio onome što Hrvatska trenutačno pokazuje na parketu.

‘Hrvatska je dokaz da trenutačna forma igrača nije presudna, da sirovi talent i individualna kvaliteta nisu presudni, da izostanci ne moraju biti presudni, pa čak ni to jesu li vratari u vrhunskoj formi. Igra se obrana, pomaže se jedni drugima. Srce, muda, snaga’, poručio je Smajlagić.

U nekoliko rečenica sažeo je ono što se ovih dana vidi na terenu: Hrvatska ne pobjeđuje na ljepotu, nego na karakter. Obrana, zajedništvo i spremnost da se svaki duel odigra do kraja postali su zaštitni znak momčadi koja je iz utakmice u utakmicu rasla upravo onda kad je bilo najteže.

U polufinalu, svom 10. na europskim prvenstvima, Hrvatska će u petak od 17:45 igrati protiv Njemačke. U drugom polufinalu u danskom Herningu sastaju se domaćin Danska i Island, piše tportal.