RUKOMETAŠI VEČERAS PROTIV NJEMAČKE Što nam znači pobjeda, a što poraz?

Večeras u 20 sati i 30 minuta igramo posljednju utakmicu na Europskom prvenstvu u rukometu u Njemačkoj. Osim sjajne pobjede u prvom kolu u grupi protiv Španjolske, ništa dostojno imena i tradicije naše reprezentacije u nastavku nismo dobili. Hit prvenstva - Austrija nam je uzela bod, Rumunje smo pobijedili i s jednim bodom ušli u nastavka natjecanja. Nakon toga - potop! Bolji poznavatelji sporta, rukometa posebice, jasno su izgovarali. To je to, nema više pobjede za nas do kraja prvenstva. Tako i sada izgleda. Jer su nas pojeli i Francuzi, Mađari, čak i Islanđani koji imaju dva boda prije kraja, mi samo jedan.

Ako izgubimo, idemo direktno u kvalifikacije za OI

Večeras je posljednja utakmica protiv Njemačke. Domaćinu natjecanja pobjeda treba za drugi krug kojemu se još nadaju Mađarska i Austrija. Francuska je s osam bodova lider grupe, plasirala se u polufinale, Hrvatska zadnja, Island bez šansi za prolaz, baš kao i mi. I sad se događa bizarna situacija. Poraz nam u posljednjem susretu protiv Njemačke više odgovara nego pobjeda...?! U čemu je stvar?

Riječ je u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Parizu ove godine. Ako izgubimo, idemo direktno u kvalifikacije za OI. Jer nam odgovara polufinale Francuska - Danska koje su izravno izborile Igre. Drugi polufinalni par Švedska - Njemačka. Netko od ove posljednje dvije ide direktno u Pariz, a obje su trenutačno u kvalifikacijama. Ode li jedna izravno, oslobađa se jedno mjesto za prvu rezervu. A to smo mi. Prva rezerva.

Ukratko, Njemačka nam odgovara u polufinalu ovog Europskog prvenstva da bi ušli u kvalifikacije za OI, a to znači naš poraz.

No dobro, naši će igrati na pobjedu, nikad to nije bilo upitno. Ludo!

Evo najave utakmice iz našeg tabora kojeg je pripremio Hrvatski rukometni savez: