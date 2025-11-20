Rujevica rasprodana za Jadranski derbi

Stadion Rujevica je u subotu od 18 sati u sklopu 14. kola SuperSport HNL-a domaćin dvoboja Rijeke i Hajduka. Jadranski derbi imat će i sjajnu kulisu s obzirom na to da su sve ulaznice za utakmicu rasprodane, potvrdila je NK Rijeka na svojim društvenim mrežama. "Hvala Vam, vidimo se u subotu na tribinama", napisali su.

U dosadašnjem dijelu sezone Rijeka i Hajduk odigrali su jednu utakmicu. Na Poljudu je u okviru petog kola rezultat bio 2:2. Rijeka je dvaput vodila golovima Luke Menala i Brune Bogojevića, no Hajduk se oba puta vraćao golovima Rokasa Pukštasa. Amerikanac je gol za bod Splićana zabio u 96. minuti susreta.

Hajduk je nakon 13 kola vodeća momčad SHNL-a s 29 bodova, četiri više od drugoplasiranog Dinama, dok je Rijeka tek osma s 14 bodova. Glavni sudac derbija je Mateo Erceg, a pomoćnici će mu biti Goran Pataki i Kristijan Novosel, dok je Zdenko Lovrić četvrti sudac. U VAR sobi su Ivan Matić i Ante Čuljak, piše Index.