Rosandić: "Sedam godina nezakonitosti na Benama, Županija ne reagira"

Županijska vijećnica Gorana Rosandić (Centar) ustvrdila je da na Benama već sedam godina traje nezakonito postupanje koncesionara, prozvavši Splitsko-dalmatinsku županiju zbog, kako navodi, izostanka reakcije i nadzora.

U objavi na Facebook stranici stranke Centar iz Splita Rosandić podsjeća da je, nakon njezina prvog vijećničkog pitanja o stanju na Benama prije nekoliko godina, zamjenik župana odgovorio kako "kolege iz Županije svaki dan prate" situaciju. "I tako već sedam godina prate", poručila je.

"Sedam godina gospodarskog korištenja bez Plana korištenja"

Prema njezinim riječima, koncesionar National d.o.o. već sedam godina gospodarski koristi prostor Bene bez potvrđenog Plana korištenja. Rosandić tvrdi da to znači kako "nitko, ali baš nitko, nije legalno odredio gdje smiju biti ležaljke i suncobrani, a gdje stolovi i stolice", te da je Županija s time upoznata, ali ne poduzima ništa.

"Pravomoćne presude za kršenje četiri zakona"

Rosandić navodi i da su National d.o.o. i odgovorna osoba pravomoćno osuđeni zbog kršenja četiri zakona, pri čemu kao najteže ističe kršenje Zakona o koncesijama i obavljanje djelatnosti izvan opsega određenog ugovorom o koncesiji.

"Da je u pitanju samo ovo kršenje zakona, ugovor o koncesiji je po sili zakona, nastupom pravomoćnosti, morao biti jednostrano raskinut", navodi Rosandić.

Posebno upozorava na navode iz sudske odluke iz studenoga 2025. godine, prema kojoj je, tvrdi Rosandić, utvrđeno da su Bene zapuštene, da se smeće ne skuplja redovito te da su elektroinstalacije opasne po život.

Rosandić podsjeća i da je Povjerenstvo još 2023. izdalo "konačno upozorenje" pred oduzimanje koncesije.

Objavu je zaključila porukom da su, prema njezinu stajalištu, Bene "rekorderi po kršenju zakona", a odgovornost za izostanak konkretnih poteza pripisuje Splitsko-dalmatinskoj županiji.