'Ronimo za čisti Jadran': Eko akcija na Biševu okupila ronioce i volontere Crvenog križa

U sklopu projekta “Ronimo za čisti Jadran”, koji provodi Hrvatski Crveni križ, 18. listopada 2025, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Split, uz potporu Gradskog društva Crvenog križa Vis. održana je ekološka akcija čišćenja podmorja u uvali Mezuporat na otoku Biševu.

U akciji je sudjelovalo ukupno 37 volontera, među kojima 17 ronioca koji su zajedničkim snagama s morskog dna skupljali otpad kojeg generira preko 150 tisuća ljudi koji kroz Mezuporat godišnje prođu dok idu do obližnje Modre špilje.

Sudjelovali su REK HVIDRA Split, RK Zenta, REK WLAY Zagvozd, te tri komiška ronilačka centra; ISSA Diving Center, Manta Diving Center i B-24 Diving Center.

Više o samoj akciji rekla nam je Tanja Marinković, Voditeljica Spasilačke službe i kriznih situacija GDCK Split:

“Hrvatski Crveni križ kontinuirano radi na očuvanju mora i priobalja, kroz projekte i akcije kojima se podiže svijest o važnosti zaštite okoliša, održivog razvoja i odgovornog odnosa prema prirodi. Ova inicijativa ponovno je pokazala koliko su važni zajednički napori u očuvanju čistoće Jadranskog mora i priobalja, koji predstavljaju jedan od naših najvrjednijih prirodnih resursa.

Posebno se moramo zahvaliti Gradu Komiži i gradonačelniku Ivici Vitaljiću, Nautičkom centru Komiža, ronilačkim centrima B-24, Issa i Manta, te vlasniku broda Galijula, turističkoj agenciji Ames, koji su svojom podrškom, suradnjom i entuzijazmom omogućili uspješnu provedbu ove eko-akcije.”

Akciji se osobno pridružio i gradonačelnik Komiže, Ivica Vitaljić koji nam je rekao kako je sve započelo:

“Inicijalna komunikacija o ovoj akciji započela je još sredinom kolovoza s Ozrenom Mihaljevićem, za vrijeme plivačkog maratona u gradu Visu. Ubrzo je sve konce preuzela Tanja, koja je uskladila sve sudionike i detalje provedbe. Prvotno je bilo planirano čišćenje luke u Komiži, no na tribini sa stanovnicima otoka Biševa odlučeno je da se akcija prebaci u uvalu Mezuporat. Pohvalno je što su količine otpada bile manje od očekivanih.”

U razgovoru s roniocima, koji su se nagledali svega u sklopu projekta “Ronimo za čisti Jadran” smo saznali da njih zapravo najviše raduje kad posla nema previše,(iako nažalost i dalje puno više nego bi trebalo) kao ovog vikenda na Biševu, jer to znači da kod ljudi ipak raste svijest o važnosti očuvanja najvrjednijeg resursa kojeg imamo.

Nakon završetka čišćenja podmorja, domaćini su svim sudionicima planirali organizirati obilazak čuvene Modre špilje – jednog od najljepših prirodnih dragulja Jadrana, poznate po svojoj jedinstvenoj igri svjetla koja morsku površinu pretvara u čarobnu modro-srebrnu svjetlost, ali zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta to nije bilo moguće.

Sudionici su spremno zaključili kako je to samo dodatni razlog da se vrate uGeopark Viški arhipelag, na neku buduću akciju, a glavna organizatorica je za krajimala dodatnu zahvalu:

“Zahvaljujemo svim sudionicima, volonterima i roniocima na iznimnoj suradnji, trudu i pozitivnom duhu. Svi su pokazali koliko zajedništvo, volja i ljubav prema moru mogu učiniti razliku.Zajedničkim snagama možemo i dalje praviti iskorake u očuvanju našeg okoliša, za dobrobit sadašnjih i budućih generacija".