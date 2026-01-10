ROMANTIČNA PRIJEVARA Zaljubila se u "američkog vojnika", uplatila mu više od šest tisuća eura!

Policijski službenici Policijske postaje Virovitica zaprimili su kaznenu prijavu 54-godišnjakinje zbog sumnje da je na njezinu štetu počinjeno kazneno djelo prijevare.

Naime, tijekom ožujka i travnja 2025. godine 54-godišnjakinja je putem društvene mreže stupila u kontakt s osobom koja joj se lažno predstavljala kao vojnik iz Sjedinjenih Američkih Država. Lažnim prikazivanjem činjenica doveo ju je u zabludu i stekao njezino povjerenje.

Obećao joj je romantičnu vezu te od nje zatražio uplatu novca za dolazak u Republiku Hrvatsku. Oštećena je u tri navrata na dva hrvatska bankovna računa uplatila iznos veći od šest tisuća eura. Nakon posljednje uplate posumnjala je da se radi o prevari te je događaj prijavila policiji.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 75-godišnjakinja, davanjem na raspolaganje podataka svog bankovnog računa, omogućila nepoznatom počinitelju kaznenog djela prijevare da imovinsku korist ostvarenu na štetu 54-godišnjakinje prebaci na njezin bankovni račun, s ciljem prikrivanja i lažnog prikazivanja nezakonitog podrijetla novca. Na navedeni račun u dva je navrata primila iznos veći od tri tisuće eura, nakon čega je primljeni novac proslijedila na druge bankovne račune čime je počinila kazneno djelo pranje novca.

Protiv 75-godišnjakinje podneseno je posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u pomaganje u počinjenju kaznenog djela prijevare i kaznenog djela pranja novca.

Policijski službenici nastavljaju provoditi kriminalističko istraživanje.

Upozorenja za građane

"Upozoravamo građane kako se u ovom slučaju radi o tzv. romantičnoj prijevari, koja je jedna od najčešćih financijskih online prijevara u kojoj se prevarant pretvara da želi romantičnu vezu, a cilja žrtve na stranicama za upoznavanje, društvenim mrežama ili putem e-pošte kako bi ostvario protupravnu imovinsku korist.

Upozoravamo građane da budu oprezni pri komunikaciji na društvenim mrežama i stranicama za upoznavanje.

Počinitelji tzv. romantičnih prijevara kroz komunikaciju iskazuju snažne osjećaje prema žrtvi, a nakon što zadobiju njeno povjerenje traže novac, darove ili podatke o bankovnim karticama. Također mogu tražiti i da im žrtva pošalje osobne fotografije ili videozapise.

Podsjećamo građane da ne prihvaćaju komunikaciju s osobama na društvenim mrežama za koje nisu u mogućnosti provjeriti njihov identitet i postojanje, a posebno da ne vjeruju ovakvim ili sličnim ponudama putem društvenih mreža.

Ukoliko vas nepoznata osoba traži da joj uplatite novac iz bilo kojeg razloga, odustanite od takve komunikacije i ne uplaćujte novac.

Ako posumnjate da se radi o prijevari ili nekom drugom protupravnom ponašanju, događaj odmah prijavite policiji na broj 192!", poručuje policija.