Roman godine odlazi u Podstranu: Zoranu Jurišiću Zoranićeva nagrada za "Lovci na iluzije"

Književna nagrada Zoranić, jedno od najvažnijih priznanja za roman godine u Hrvatskoj, svečano je dodijeljena 22. rujna 2025. u Matici hrvatskoj Zadar. Ovogodišnji laureat je književnik Zoran Jurišić, inače veteran Domovinskog rata i istaknuti kulturni djelatnik iz Podstrane, kojem je nagrada pripala za roman „Lovci na iluzije”.

Nagrada, koja nosi ime po ocu hrvatskog romana Petru Zoraniću, dodjeljuje se u organizaciji Društva zadarskih književnika i HAZU-a, razreda za književnost. Ove je godine konkurencija bila izrazito jaka – pristigla su 23 romana, a žiri je Jurišićevo djelo izdvojio zbog njegove sažetosti, bogatstva motiva i poetskog izraza.

– Posebnost ove nagrade je u tome što prispjele knjige odaberemo i dajemo knjižnicama u BiH i u Republici Hrvatskoj gdje popunjavamo knjižni fond tih knjižnica. Na ovu nagradu je palo toliko pozitivnih ocjena i idemo dalje, idemo s našom nagradom od iduće godine i malim znanstvenim skupom, radit ćemo isto i spomenike, bilježiti poznato ili nepoznato, davati novi život i nove impulse i ukazivati na taj značaj naših velikana. Ako nećemo mi, drugi nam to neće niti napraviti niti naznačiti, samo mogu posezati za našim, – poručio je predsjednik žirija Nikola Šimić Tonin.

Sam autor nagrađenog romana otkrio je motive koji su ga vodili pri pisanju:

– Prvo je počelo sa simpozijem o staroslavenskoj mitologiji i Katičićevim knjigama, neka saznanja koja su meni bila potpuno nova i dotad nepoznata, i od toga sam počeo. Drugi motiv je hrvatska povijest… A na kraju krajeva, držao sam se onoga što je govorio pokojni Ivan Mužić: kad ne znamo, jer ta stara hrvatska povijest još nije do kraja istražena, ako ne znamo kako je bilo, onda se držimo legendi. Onoga što je u narodu ostalo kao nekakav, ajmo reći, temelj s kojeg se počinje, – rekao je Zoran Jurišić.

Roman „Lovci na iluzije” donosi ljubavnu priču smještenu u razdoblje prijelaza Hrvata sa stare vjere na kršćanstvo, a isprepleten je obiteljskim, društvenim, crkvenim i povijesnim odnosima. Jurišić, koji ove godine obilježava 25 godina književnog rada, nagradu je doživio i kao priznanje za svoje cjelokupno stvaralaštvo.