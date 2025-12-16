Roko Doždor ponovno briljirao: Godinu zaključio s impresivnih 13 pobjeda iz isto toliko mečeva

Još jedan veliki uspjeh stiže iz splitskog Pit Bull Gyma, a u središtu pažnje ponovno je splitski borac Roko Doždor. Na priredbi Golden Fight 11, održanoj sinoć u Osijeku, Doždor je upisao novu pobjedu i na najbolji mogući način zaključio iznimno uspješnu godinu.

U pratnji trenera Gordana Vatavuka i Matijasa Barića, Doždor je u ring ušao protiv afganistanskog borca Fawjija Ahmadzaija. Pred osječkom publikom pružio je još jednu zrelu i kontroliranu borbu te bez većih problema došao do uvjerljive pobjede, odradivši cijeli meč prema unaprijed dogovorenom planu, bez forsiranja nokauta.

Time je Roko Doždor potvrdio status jednog od najuspješnijih hrvatskih boraca današnjice. Godinu završava s impresivnim učinkom – 13 mečeva i 13 pobjeda, uz osvajanje svjetskog prvenstva u savateu (četiri pobjede) i svjetskog prvenstva u kickboxingu (pet pobjeda). Kao kruna sezone stiglo je i priznanje za najboljeg sportaša Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Pit Bull Gyma poručuju kako ovakvi rezultati rijetko kome uspiju i tijekom cijele karijere, a kamoli u jednoj godini, naglašavajući da je iza uspjeha ogroman rad, disciplina i timski duh.

Nakon naporne i trofejne sezone, Doždora i ostatak ekipe očekuje kratki, zasluženi odmor, a potom slijede nove pripreme i izazovi. Cilj je jasan – s pu