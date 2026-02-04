Rok ističe! Grad Split traži podatke o građevinama i zemljištima s azbestom

Grad Split objavio je Poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina i zemljišta na administrativnom području grada Splita da dostave podatke o lokacijama građevina i zemljišta na kojima se nalazi azbest, kao i podatke o procjeni količine, vrste i statusa materijala koji sadržava azbest.

Svrha prikupljanja podataka je uspostava baze podataka koja će služiti za planiranje sustava gospodarenja otpadom koji sadržava azbest, kao i za planiranje sufinanciranja uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih krovnih pokrova te zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča i drugih materijala s lokacija na području grada Splita.

Pozivaju se građani da se dostavom traženih podataka aktivno uključe u planiranje sustava gospodarenja otpadom, budući da pravilno i savjesno postupanje s otpadom koji sadržava azbest doprinosi zaštiti okoliša i očuvanju zdravlja svih građana Splita.

Rok za dostavu podataka je zaključno do 27. veljače 2026. godine.