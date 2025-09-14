RODITELJI ZABRINUTI Na jednog pedijatra i do 1200 djece, natječaji prolaze bez interesa

Šibensko-kninska županija suočava se s ozbiljnim manjkom pedijatara. Na jednog liječnika dolazi i do 1200 malih pacijenata. Istodobno, natječaji za pedijatre prolaze bez interesa. Mladi liječnici okreću se bolničkim specijalizacijama koje nude bolje uvjete i manja opterećenja.

Sve je manje pedijatara, a sve više zabrinutih roditelja. Iskustva su raznolika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Redovni pregled sad trenutno što smo mi išli, bebe imaju šest mjeseci tako da kad se naručimo odmah, dođemo na red i deset minuta pregled i sve tako da sve super, kazala je Lucija Milovac, majka.

- U roku od mjesec dana smo uspjeli doći na pregled, osoblje je ljubazno, doktori stručni, sestre odlične. Ali čini mi se da je mali broj pedijatara na toliki broj djece, smatra Rafaela Blažević, majka.

Ista situacija u Drnišu i Kninu. Liječnika je premalo, a broj kartona po pedijatru premašuje preporučene norme, piše HRT.

- Generalno na razini primarne zdravstvene zaštite, ne samo pedijatrija jednako kao i ginekologija i obiteljska medicina, ostala dosta nemotivirajuća za mlade doktore i oni izbjegavaju te specijalizacije, izjavio je Petar Čagalj, ravnatelj Doma zdravlja Šibensko-kninske županije.

Dio ordinacija trenutačno spašavaju liječnici obiteljske medicine i pedijatri u mirovini. Jedan od problema je i što se djeca kod pedijatra zadržavaju i nakon sedme godine života.

- Doslovno roditelji ih praktično do punoljetnosti ne žele ispisivati tako da nepotrebno i ovi pedijatri imaju prevelik broj djece, vjerojatno svega 60% djece, odnosno pacijenata koji su evidentirani je mlađe od sedam godina, naveo je Čagalj.

Županija zato prvi put uvodi mjere kako bi privukla deficitaran kadar, piše HRT.

- Sufinanciramo stanarinu, odnosno osiguravamo besplatno korištenje stambenih prostora u suradnji s jedinicama lokalne samouprave na tom području na kojem bi se radilo i također dodatni financijski stimulans, dodatak na plaću, kazao je Ante Čupić, pročelnik županijskog UO za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Unatoč naporima, interesa zasad nema. Natječaji završavaju bez prijavljenih kandidata. A roditelji samo žele sigurnost da će njihovo dijete liječnika dobiti na vrijeme.