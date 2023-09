RODITELJI U DALMACIJI SE POBUNILI Prilikom online upisa djece u vrtiće, pitalo ih se primjećuju li da im dijete – masturbira!

Ove godine prilikom online upisa djece u dječje vrtiće, brojni su se hrvatski roditelji našli u čudu dok su ispunjavali formular “Obrazac za inicijalni razgovor”. Naime, generalni je to obrazac formiran na državnoj razini i jednakje za sve dječje vrtiće u Hrvatskoj u kojem se roditeljima spornim pokazala jedna stavka u rubrici “Podaci o socijalnom i emocionalnom razvoju djeteta” oko koje su nastale polemike.

Dakle, u toj je rubrici pitanje “Primjećujete li kod svojeg djeteta:

-škripanje zubima

-guranje ruke u usta

-masturbacija

-grickanje noktiju

-čupkanje kose

-kopanje nosa-sisanje prsta

-mucanje

-ljuljanje glavom ili tijelom

-tikovi”.

Šok je izazvala ova prilično nespretno formirana stavka o masturbaciji, jer ipak se radi o djeci vrtićke dobi.

Tim su se povodom redakciji Antena Zadar obratili roditelji koji su također ispunjavali spomenuti obrazac zbog upisa djece u vrtiće. U toj se proceduri prijavljivanja tražio veliki broj podataka – od onih standardnih anagrafskih pa do podataka o zdravstvenom i socijalnom stanju, potrebama i navikama djeteta. No, najviše ih smeta upravo izraz “masturbacija” koji je upotrebljen. Kažu, mogli su to i nekako drukčije formulirati.

Za komentar o tom dijelu postupka upisa djece u vrtić, zamolili su ravnateljicu Dječjeg vrtića “Radost”, Larisu Pavlović-Petani.

– Dječji vrtić “Radost” i ove je godine uključen u e-upise koje provodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET. Unutar same prijave za upise u odgojno-obrazovnu ustanovu, u sustavu se nalazi Obrazac za inicijalni razgovor. Isti se primjenjuje na državnoj razini te nije specifičan samo za DV “Radost”. Cilj inicijalnog razgovora i popunjavanja ovog obrasca je upoznavanje psihofizičkog razvoja djeteta na temelju procjene roditelja. Inicijalni upitnik obuhvaća pitanja o potrebama, navikama i razvojnom statusu djeteta kako bi se odabrao primjereni program i odgojno-obrazovna skupina za svako dijete, pojasnila nam je ravnateljica te dodala:

– Istaknula bih još kako su podaci iz upitnika tajni te ih roditelj ne mora obavezno popuniti kako bi podnio prijavu za upis djeteta.

Kao prilog tome, dostavila nam je Inicijalni upitnik u cijelosti gdje se u dijelu “Podaci o socijalnom i emocionalnom razvoju djeteta” nalazi sporno pitanje.

Obzirom da se ipak radi o obrascu kojeg su u tom razdoblju ispunjavali roditelji u cijeloj državi, Joso Nekić, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo Grada Zadra, pojasnio je da se radi o obrascu postavljenom s nacionalne razine i odnosi se na cijelu Hrvatsku, odnosno na sve vrtiće koji su preuzeli platformu za prijavu za ostvarenja prednosti pri upisu.

– Kao prvo, iz cijelog ovog postupka razvidno je, budući se radi o inicijalnom razgovoru s roditeljem, kako su roditelji vrlo važni dionici u ukupnom odgoja i obrazovanja djeteta koje pohađa, vrtić, školu ili praktično kroz cijeli život. Ovaj obrazac o kojem govori koliko su u sustavu vrtićkom zapažanja roditelja bitna za sve aspekte djetetovog stanja, njegovog rasta i razvoja i on je vrlo široko postavljen zbog toga što promatra dijete s različitih aspekata, promatra djetetovo zdravstveno stanje, njegov razvojni put, traži podatke o potrebama i navikama djeteta, o njegovom motoričkom i senzoričkom razvoju, o njegovom komunikacijsko jezično govornom razvoju.

Tu su podaci o socijalnom i emocionalnom razvoju djeteta, obilježja prilikom djetetove igre, njegove pažnje i spoznaja tako da je smisao ovog obrasca bio da roditelji vrednuju vlastito dijete i u konačnici objektivne podatke koji se odnose i na zdravstveno stanje, a utvrđeni su u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili kod liječnika ili specijalista, daju vrlo bitne podatke dječjem vrtiću, odnosno zaposlenicima vrtića, prvenstveno odgojiteljima, koji će s brinuti za djecu, kako će toj djeci pružiti najbolji odgoj i obrazovanje, na što trebaju obratiti pozornosti itd. S te strane mislim da je to jedna uobičajena stvar koja se već godinama radi, komentirao nam je ovaj gradski pročelnik.

Što se tiče konkretnog prigovora roditelja, Nekić je kazao:

– Što se tiče ove konkretne stvari, to nije izdvojeno pitanje već je dio jedne cjeline kroz koju se žele dobiti potrebni podaci o djetetu. Jedino što bih rekao da su možda oni koji su sastavljali ovaj obraza i ova pitanja trebali upotrebiti jedan blaži i drugačiji izraz jer, u konačnici, ovdje se ne radi o volji djeteta i njegovoj spoznaji da to radi već o nečem drugom. U tom smislu mislim da je možda trebalo postaviti drugačije ovu cjelinu i da bi u konačnici izbjegli ovu zabrinutost roditelja jer mislim da zabrinutosti ne bi trebalo biti.