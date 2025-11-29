Roditelji tek naknadno doznali za uhićenje odgojiteljice: "Zastrašujuće je, ne znamo jesu li i naša djeca žrtve"

Veliki šok potresa jedan vrtić na istoku Hrvatske. Roditelji ostali su u nevjerici nakon što je potvrđeno da je odgojiteljica iz vrtića uhićena zbog sumnje da je širila dječju pornografiju.

Odgojiteljica, inače mlađe životne dobi, uhićena je zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom te se od 4. studenoga nalazi u istražnom zatvoru. Neslužbeno se doznaje da su kod nje pronađene fotografije djece u dobi od 12 do 14 godina koja su fotografirana u neprimjerenim pozama, a koje je odgojiteljica prosljeđivala zainteresiranim osobama i objavljivala putem internetskih stranica pedofilskih sadržaja. Navodno je riječ i o odgojiteljici koja na tom poslu radi nekoliko godina i koja je, k tome, u vrtiću vodila vjersku skupinu djece različitih dobi jer je i sama praktična vjernica.

Kako su sve informacije vezane za uhićenu i djela za koja se sumnja da je činila zapravo tajne, jer se nastoje zaštititi djeca žrtve, za sada je nepoznato je li objavljivala i fotografije djece koja su joj povjerena na brigu i odgoj u samom vrtiću, piše 24sata.

Vlasnik, odnosno osnivač vrtića u priopćenju je naveo:

"Odgojiteljica je 4. studenoga 2025. godine izostala s radnoga mjesta, a o tome nije obavijestila voditeljicu. Služba administracije vrtića, provjerom u sustavu e-Zdravstveno, utvrdila je da je odgojiteljica privremeno nesposobna za rad, zato što je evidentirana liječnička doznaka za bolovanje. Vrtić je dana 26. studenoga 2025. od nadležnog suda zaprimio obavijest u kojoj se navodi da je odgojiteljici određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, počevši od 4. studenoga 2025., zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom iz članka 165. stavka 1. Kaznenog zakona/11., te da istražni zatvor osumnjičenici traje do 4. prosinca 2025., kad će nadležno tijelo odlučivati o njegovu eventualnom produljenju ili ukidanju. Nakon dobivanja obavijesti suda, vrtić je kontaktirao roditelje djece iz skupine i zakazao roditeljski sastanak za dan 27. studenoga 2025. u 16 sati kako bi ih obavijestio o situaciji, u mjeri u kojoj je to dopušteno s obzirom na odredbe Zakona o kaznenom postupku. Isto tako, roditeljima je osigurana komunikacija s upravom i stručnom službom vrtića te im se pruža kontinuirana podrška. Odgojiteljica se trenutačno i dalje nalazi na bolovanju. Po zaprimanju službene obavijesti suda i utvrđenju osnove za izvanredni otkaz, vrtić je pokrenuo postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu".

Zatvorska kazna i do osam godina

U nastavku stoji i kako "vrtić strogo provodi sve zakonom propisane sigurnosne provjere pri zapošljavanju odgojitelja, te dokumentacija tražena za natječaj za odgojitelje uključuje uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak i potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta. Nakon sklapanja ugovora o radu, vrtić dodatno traži i posebna uvjerenja Ministarstva pravosuđa prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, i to provodi dosljedno za svaku osobu koja ulazi u radni odnos".

Prema citiranom zakonu članka koji se navodi u priopćenju, uhićenu odgojiteljicu tereti se za mamljenje, vrbovanje ili poticanje na sudjelovanje u snimanju dječje pornografije, kao i za organizaciju ili omogućavanje takvog snimanja. Za ta djela može biti kažnjena zatvorom od jedne do osam godina.

Ništa o uhićenju odgojiteljice nije izvijestila ni nadležna Policijska uprava, gdje su kratko priopćili da "ne mogu iznositi eventualna postupanja kad su u pitanju djeca i mladi, prvenstveno se rukovodeći načelom tajnosti postupka, kao i zaštitom prava i dobrobiti djece".

Većina roditelja nije uopće znala ništa o tome, dok nisu objavljene prve informacije.

- Nevjerojatno je da roditelji zadnji saznaju da je uhićena odgojiteljica koja je možda pedofil. Još k tome, nismo uopće sigurni jesu li među tim fotografijama koje je prodavala na internetu možda i naša djeca jer ni nama, zbog tajnosti postupka i još nedovršene istrage, nisu znali ili nisu htjeli reći detalje. A da ne spominjem da je riječ o mlađoj ženi koja se bavi tim poslom. Zapravo je sve vrlo zastrašujuće - kaže za 24sata jedna mama čije dijete ide u taj vrtić, ali nije bilo u odgojnoj skupini uhićene djelatnice.

- Zapravo sam šokirana. Poznajem uhićenu odgojiteljicu, i to iz crkve. Uvijek mirna, povučena, pristojna... Nikako ne mogu spojiti to što se sad govori o njoj - rekla je poznanica uhićene "tete" iz vrtića.

- Ne ulazeći u ovaj konkretan slučaj jer o njemu ništa ne znam, mogu reći da djeca izložena seksualiziranim ponašanjima i uvučena u seksualni kontaktni ili nekontaktni odnos poslije dugoročno imaju osjećaj srama i krivnje, misle da su 'roba s greškom'. To itekako kasnije može negativno utjecati na njihov seksualni i emotivni život - komentar je prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, kliničke psihologinje.

Kako napominje, rijetkost je da počinitelj bude žena, to se događa u četiri do sedam posto slučajeva, a žrtva je tad u oko 70 posto slučajeva muško dijete.

'Teške posljedice za djecu...'

- Za dijete, bilo muško ili žensko, posljedice su jednake bio počinitelj muškarac ili žena, i ni jedno od toga ne može biti 'prihvatljivije'. Svojevremeno sam radila s muškim zlostavljačima u Americi - poremećeno misle da nisu napravili ništa loše, racionaliziraju, uvjeravaju da je bolje da su oni djevojčicu uveli u svijet seksa nego netko mlađi - kaže Buljan Flander i dodaje kako je za dječji mozak svaka seksualizacija zbunjujuća i traumatična te ostavlja duboki trag.

Dr. sc. Lana Peto Kujundžić s Visokog kaznenog suda, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu, upozorava kako Hrvatska unatrag dvije, tri godine bilježi porast objavljivanja pornografskog materijala djece.

- Već je i samo posjedovanje takvog materijala kažnjivo, a još je strašnije ako na realnom djetetu netko i snima te fotografije i kasnije ih daje drugima. Nekad smo se borili s drogom, zatim s trgovanjem ljudima, a sad ovo - davanje na korištenje dječje pornografije, što je postao unosan kriminalni posao. To je najteži oblik ovog kaznenog djela i kažnjava se s pet do deset godina zatvora, ovisno o načinu počinjenja - napominje sutkinja i ističe kako naša policija surađuje s policijama u inozemstvu, i obrnuto, tako da se sve brzo doznaje.

Na pitanje što savjetuje roditeljima, sutkinja odgovara kako je nužna edukacija djece koja će naučiti kako prepoznati dobro od lošega. Ta edukacija treba početi već s četiri, pet godina.

- Postoji crtić Vijeća Europe snimljen za vrtiće, 'Kiko', nažalost kod nas se ne prikazuje. Djecu uči tko ih smije dirati ispod donjeg veša, a tko ne smije. Nakon vrtića edukaciju stalno treba ponavljati, bez prestanka, a ne od nje bježati, to je najpogubnije - upozorava sutkinja.

Iz vlastitog iskustva kaže kako se seksualno zlostavljanje odraslih zna među djecom otkriti baš kad se s djecom o tome razgovaralo - što su neprimjereni dodiri, odnosno kad se djecu zamolilo da riješe za to predviđene testove.