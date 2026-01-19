Roditelji sada odmah vide ocjene: e-Dnevnik ukinuo odgodu, djeca više nemaju vremena „pripremiti teren”

Svi oni koji su u školu išli prije 15 ili više godina imali su mogućnost reći roditeljima za neku lošu ocjenu u trenutku kada dođu doma ili nakon nekoliko dana, kako ih volja i ovisno o ocjeni. Roditelj nije mogao znati kako je neko ispitivanje prošlo ili koju je ocjenu dijete dobilo na kontrolnom dok mu samo dijete ne kaže ili dok ne ode na primanje. Dnevnik je bio velika plava „knjiga“ i tu su se sve važne stvari upisivale.

Danas takvog dnevnika nema, a ni učenici nemaju tu mogućnost odlučiti kada će ocjenu „prijaviti“ svojima doma. Dnevnik je prešao u virtualan svijet, a kakvu je ocjenu dijete dobilo roditelj može saznati – onoga trenutka kada je upisana u e-Dnevnik. Dakle, prije negoli je dijete stiglo kući. Do nedavno su se u roditeljskom e-Dnevniku ocjene prikazivale s odmakom od 24 sata zbog pedagoških razloga, no toga više nema. CARNET je odlučio da će se ocjene prikazivati u realnom vremenu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obrazloženje CARNET-a

Zanimalo nas je zbog čega su se odlučili na ovaj potez. Evo što su nam kazali.

„U posljednjoj nadogradnji aplikacije e-Dnevnik roditeljima je omogućen trenutačan uvid u upisane ocjene i bilješke, bez vremenskog odmaka. Ocjene se na roditeljskom sučelju sada prikazuju odmah nakon što ih nastavnici unesu u e-Dnevnik. Budući da, prema našim podacima, roditelji u velikoj mjeri koriste sučelje za učenike, cilj ove nadogradnje je potaknuti aktivnije i redovitije korištenje roditeljskog sučelja e-Dnevnika. Sučelje za roditelje, uz pregled ocjena i bilješki, omogućuje i uvid u raspored pisanih zadaća, tjedni raspored sati, izostanke te informacije o vladanju, pedagoškim mjerama i drugim relevantnim podacima.

Među posebno korisnim funkcionalnostima e-Dnevnika za roditelje ističemo mogućnost opravdavanja izostanaka te Informativku, koja omogućuje bržu, praktičniju i učinkovitiju komunikaciju između škole i roditelja.

Roditelji mogu opravdati izostanke djeteta, uz mogućnost prilaganja liječničke ispričnice ili druge dokumentacije, čime se osigurava pregledna evidencija izostanaka za roditelje i razrednike.

Korištenjem Informativke roditelji imaju pristup komunikacijskim grupama prema svojoj ulozi, a korisnici mobilne aplikacije mogu primati push notifikacije. Roditelji s više djece mogu jednom prijavom putem e-Građani vjerodajnica pristupiti podacima za svako dijete“, kažu nam iz Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET.

Nema mjesta odgodi

Jasno nam je da se djeci ocjene prikazuju u realnom vremenu, to je i normalno jer ih ionako znaju, ali uvođenjem ove novine u e-Dnevnik za roditelje izgubljena je svaka draž, svaka mogućnost da učenik pričeka pravi trenutak da kaže za, primjerice, lošu ocjenu. Ovako već na povratku iz škole zna da ga doma čeka „jezikova juha“ ako je dobio lošu ocjenu ili primjerice mogućnost zabrane izlaska. Nekada su đaci redovito odgađali prenošenje nekih informacija roditeljima dok ne prođe vikend ili slično, ali današnja djeca tu mogućnost nemaju. Rođeni su s tehnologijom, sve mora biti odmah i sad, a čini se da je ista stvar i sa ocjenama u dnevniku.

"Sve to skupa mi nije osobito drago jer djeca danas imaju sve manje slobode. Dali smo im mobitele i druge pametne uređaje u ruku, sve je to na neki način kontrola djece i oni danas uopće nemaju priliku jačati svoju samostalnost i samopouzdanje ako im je sve kontrolirano.

Na e-Dnevnik gledam kao na pomagalo i podršku u komunikaciji, ali nažalost sve nam se svelo na digitalnu komunikaciju. Ne bi smjelo biti tako jer se gubi onaj ljudski kontakt. Moja poruka je da informacije koje dobivamo od djeteta budu važnije od e-Dnevnika, da roditelji prate e-Dnevnik redovito, ali bez pretjerivanja.

Nije mi drago što je uvedena ova novina, trebalo bi dopustiti djetetu da ono kaže roditelju što se događalo u školi, da ispriča svoj doživljaj situacije, koju ocjenu je dobilo. Na ovaj način gubimo još jedan prostor za komunikaciju između djece i roditelja", kazala nam je dječja psihologinja Žana Pavlović.