Roditelji osnovnoškolaca na istoku Splita bijesni: 'Opasnost i velika sramota. Samo da se ne dogodi zlo'

Roditelji žrnovačkih osnovnoškolaca ovog su jutra izrazili bijes zbog nemogućnosti prolaska djece nogostupom koji je jedini dostupan s jedne strane ceste. Problem je nastao zbog parkiranih kamiona koji čekaju na utovar i/ili pretovar, blokirajući jedini prolaz za pješake na predjelu Kamena.

- Opasnost za djecu i velika sramota. Oni čekaju na nogostupu utovar i to se događa svakodnevno. Nikad se ne zna u koji će sat bit tu na nogostupu, pa ih djeca moraju zaobilaziti preko ceste, a i sami znate koja je to opasnost. Posebno, ako krenu u rikverc, oni našu djecu ne vide. Samo da se ne dogodi zlo - priča nam otac, jasno frustriran stanjem koje traje već danima.

Valja naglasiti da je ovo nogostup na samo nekoliko desetaka metara od Osnovne škole Žrnovnica, kojim svakodnevno prolazi velik broj učenika spomenute škole.

Naglašava da je izrazita opasnost njihovog zaustavljanja na nogostupu.

- Tu im nije mjesto. Ni da stanu na pet minuta, a kamoli ovako svaki dan po nekoliko sati - priča nam.

Kamioni, kako doznajemo, sudjeluju u projektu izgradnje kanalizacije na području Žrnovnice.

