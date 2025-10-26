Roditelji igrali igrice, pušili, pili, drogirali se. Djecu potpuno zapostavili

Podignuta je optužnica protiv 26-godišnjakinje i njezinog 34-godišnjeg supruga sa istoka Hrvatske, jer su godinama zanemarivali vlastitu djecu. Zbog toga su im djeca sredinom ove godine oduzeta, a sada tužiteljstvo za njih traži zatvorske kazne.

Prema navodima tužiteljstva, njih dvoje su od početka 2022. do lipnja 2025. zanemarivali svoje roditeljske dužnosti prema dvojici sinova, rođenih 2019. i 2022. godine. Sve je krenulo kada je vrtić prijavio da djeca dolaze prljava i gladna, a nerijetko su izgovarali psovke koje su očito čuli kod kuće, piše Index.

Igrali se, pušili, pili, drogirali...

U optužnici se navodi da su roditelji bili svjesni potreba djece, ali da se o njima nisu brinuli na odgovarajući način. Ubrzo je utvrđeno da su roditelji konzumirali alkohol, a otac i drogu, pa su se pred djecom u takvom stanju neprimjereno ponašali. Dječaci su svjedočili svađama, fizičkim sukobima i spolno neprimjerenom ponašanju roditelja, što je prema mišljenju stručnjaka negativno utjecalo na njihov emocionalni i psihološki razvoj.

Prema socijalnoj anamnezi Hrvatskog zavoda za socijalni rad, roditelji su međusobno optuživali jedno drugo za manjkavu brigu o djeci, dok su se oboje, kako stoji u dokumentu, više posvećivali vlastitim aktivnostima, uključujući igranje računalnih igrica, pušenje, alkohol i drogu, nego djeci. Zbog svega toga sud je žurno izdvojio djecu iz obitelji te su djeca u međuvremenu smještena kod udomitelja.

Dokazi protiv optuženih roditelja

Roditelji su tijekom ispitivanja odbacili sve optužbe, tvrdeći da su se brinuli o djeci, da su im osiguravali prehranu i higijenu te da u kući nije bilo pušenja ni konzumiranja alkohola ili droga.

Međutim, ipak su optuženi. Optužnica se temelji na dokumentaciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad, uključujući izvješća psihologa, socijalnih radnika i dječjeg vrtića, kao i na sudskim rješenjima i socijalnoj anamnezi. S oba djeteta istražitelji su razgovarali tijekom istrage ovog slučaja. U izvještajima je navedeno da su djeca bila dugotrajno izložena nasilju, alkoholizmu, neprimjerenim ponašanjima odraslih i zanemarivanju osnovnih potreba.

Stručnjaci su procijenili da obiteljsko okruženje nije bilo sigurno ni poticajno, da su djeca bila emocionalno i fizički ugrožena te da osnovne potrebe za hranom, higijenom i osjećajem sigurnosti nisu bile zadovoljene. Također je navedeno da su kod djece primijećeni ponašanja i rječnik neprimjereni njihovoj dobi.

Državno odvjetništvo predložilo je da se majci izrekne jedinstvena kazna zatvora od godinu i dva mjeseca, a muškarcu kazna od godinu dana zatvora. Kao svjedok predložena je udomiteljica, kod koje su djeca trenutno smještena.