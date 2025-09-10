Close Menu

Roditelji će biti oduševljeni, ali Ninčević otkrio novosti koje se nekima neće svidjeti: "Tko to napravi, slijedi kazna"

[VIDEO] Gradonačelnik Ninčević najavio nastavak radova i strožu kontrolu parkiranja na nogostupu

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je video u kojem je predstavio završetak prve faze uređenja Ulice braće Radić, prometnice koja vodi prema Osnovnoj školi braće Radić.

„Kako sam obećao, prva faza Ulice braće Radić koja vodi do Osnovne škole braće Radić je dovršena. Dovršen je nogostup s obje strane cesta. U prvoj fazi, a i u naredne dvije, radimo da bismo osigurali što veću sigurnost djece koja idu u školu,“ poručio je Ninčević.

Naglasio je i novinu – na nogostupu se više neće moći parkirati vozila. – „Dragi moji susjedi, ako budete parkirali ovdje, doći će vam prometni redari i naplatiti kaznu,“ istaknuo je.

Slijede nova proširenja

Gradonačelnik je najavio kako su u tijeku pripreme dokumentacije za drugu i treću fazu radova koje će također obuhvatiti prilaz školi, a paralelno se radi i na drugoj strani prometnice.

„Prometnica je široka pet metara, dovoljno da se mimoiđu autobus i automobil. Idemo dalje s uređenjem ove prometnice,“ dodao je Ninčević.

Radovi na Ulici braće Radić jedan su od važnijih infrastrukturnih projekata u Solinu jer, uz estetsko uređenje, imaju i ključnu sigurnosnu ulogu – omogućiti djeci siguran dolazak i odlazak iz škole.

POGLEDAJ VIDEO

 

