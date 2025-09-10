Roditelji će biti oduševljeni, ali Ninčević otkrio novosti koje se nekima neće svidjeti: "Tko to napravi, slijedi kazna"

Gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević objavio je video u kojem je predstavio završetak prve faze uređenja Ulice braće Radić, prometnice koja vodi prema Osnovnoj školi braće Radić.

– „Kako sam obećao, prva faza Ulice braće Radić koja vodi do Osnovne škole braće Radić je dovršena. Dovršen je nogostup s obje strane cesta. U prvoj fazi, a i u naredne dvije, radimo da bismo osigurali što veću sigurnost djece koja idu u školu,“ poručio je Ninčević.

Naglasio je i novinu – na nogostupu se više neće moći parkirati vozila. – „Dragi moji susjedi, ako budete parkirali ovdje, doći će vam prometni redari i naplatiti kaznu,“ istaknuo je.

Slijede nova proširenja

Gradonačelnik je najavio kako su u tijeku pripreme dokumentacije za drugu i treću fazu radova koje će također obuhvatiti prilaz školi, a paralelno se radi i na drugoj strani prometnice.

– „Prometnica je široka pet metara, dovoljno da se mimoiđu autobus i automobil. Idemo dalje s uređenjem ove prometnice,“ dodao je Ninčević.

Radovi na Ulici braće Radić jedan su od važnijih infrastrukturnih projekata u Solinu jer, uz estetsko uređenje, imaju i ključnu sigurnosnu ulogu – omogućiti djeci siguran dolazak i odlazak iz škole.