Rođeni Dalmatinac, zbog svog stava godinama je bio ušutkivan i potiskivan. Umro je nekoliko godina nakon tragičnog pada u Saboru

Na današnji dan 2008. godine preminuo je Vice Vukov

Danas se obilježava 17 godina od smrti Vice Vukova, jedne od najprepoznatljivijih glazbenih i kulturnih ikona Hrvatske. Njegovo ime i glas i dalje odjekuju prostorima domaće estrade, ali i kolektivnog sjećanja, podsjećajući na složen životni put u kojemu se ispreplela umjetnost, politika i borba za osobna uvjerenja.

Vice Vukov rođen je 1936. u Šibeniku, a glazbenu karijeru započeo je krajem 50-ih godina prošlog stoljeća. Već 1959. osvajao je publiku na Opatijskom festivalu, a samo nekoliko godina kasnije predstavljao je Jugoslaviju na Eurosongu s pjesmama Brodovi i Čežnja. Njegove interpretacije, dubok glas i emotivna izvedba učinili su ga jednim od najtraženijih izvođača 60-ih.

Tragično je preminuo u zgradi Sabora

No, Vukov je bio mnogo više od pjevača. Tijekom Hrvatskog proljeća počeo je otvoreno iskazivati svoj stav o hrvatskoj nacionalnoj pripadnosti, što ga je dovelo u sukob s tadašnjim vlastima. Bio je godinama medijski ušutkan, njegova glazba se nije emitirala, a karijera mu je bila na prisilnoj pauzi.

Njegov povratak 1989. bio je svojevrsni trijumf – album Bella Italia i niz rasprodanih koncerata vratili su ga na scenu i u srca publike. U 90-ima se uključio i u politički život, a izabran je i za zastupnika u Hrvatskom saboru.

Tragičan preokret dogodio se 2005., kada je u zgradi Sabora nesretno pao niz stepenice i teško ozlijedio glavu. Nakon višegodišnje borbe i povremenih buđenja iz kome, preminuo je 24. rujna 2008. u Zagrebu.

Vice Vukov ostaje simbol umjetničke hrabrosti i ustrajnosti. Njegova glazba i životna priča i dalje nas podsjećaju da istinska umjetnost nadživljava političke i društvene podjele.