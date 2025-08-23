ROĐENDANSKI KONCERT ZA PAMĆENJE Arije pod zvijezdama još jednom osvojile kaštelansku publiku

Tradicionalni koncert "Arije pod zvijezdama" u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela i pod pokroviteljstvom Grada Kaštela održao se sinoć na Brcu u Kaštel Starom. Autentično staroseljsko Brce bilo je premalo za sve istinske ljubitelje ove glazbene poslastice, pa se tako tražilo mjesto više na obližnjim balaturama, skalinama i zidićima.

Već tradicionalno, domaćice ovog koncerta su dvije Kaštelanke, sopranistice Antonija Teskera i Ana Zebić Kostel, a i ovoga puta pridružio im se još jedan Kaštelanin Joško Tranfić, uz klavirsku pratnju Zorana Velića. Gost sinoćnjih "Arija pod zvijezdama" bio je tenor Filip Filipović.

Slavljenički koncert, jer govorimo o manifestaciji koja se odvija već 15 godina u okviru Kaštelanskog kulturnog ljeta, otvorile su Antonija i Ana skladbom "Daleko me biser mora", a prvi set bio je rezerviran za Tijardovića i Verdija. Nakon niza Verdijevih arija izvođači nas vode u svijet popularne glazbe 20. stoljeća.

Mogli smo čuti "Strangers in the night" te domaće evergreene - Ljubim te do bola i Dajem ti srce.

Neizostavna Jalta, Jalta Alfija Kabilja te Napitnica iz opere Traviata digle su publiku na noge te su uz ogromni aplauz ispratili jedne od najveselijih i najizvođenijih opernih djela svih vremena.