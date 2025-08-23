Close Menu

ROĐENDANSKI KONCERT ZA PAMĆENJE Arije pod zvijezdama još jednom osvojile kaštelansku publiku

Autentično staroseljsko Brce bilo je premalo za sve istinske ljubitelje ove glazbene poslastice

Tradicionalni koncert "Arije pod zvijezdama" u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela i pod pokroviteljstvom Grada Kaštela održao se sinoć na Brcu u Kaštel Starom. Autentično staroseljsko Brce bilo je premalo za sve istinske ljubitelje ove glazbene poslastice, pa se tako tražilo mjesto više na obližnjim balaturama, skalinama i zidićima.

Već tradicionalno, domaćice ovog koncerta su dvije Kaštelanke, sopranistice Antonija Teskera i Ana Zebić Kostel, a i ovoga puta pridružio im se još jedan Kaštelanin Joško Tranfić, uz klavirsku pratnju Zorana Velića. Gost sinoćnjih "Arija pod zvijezdama" bio je tenor Filip Filipović.

Slavljenički koncert, jer govorimo o manifestaciji koja se odvija već 15 godina u okviru Kaštelanskog kulturnog ljeta, otvorile su Antonija i Ana skladbom "Daleko me biser mora", a prvi set bio je rezerviran za Tijardovića i Verdija. Nakon niza Verdijevih arija izvođači nas vode u svijet popularne glazbe 20. stoljeća.

Mogli smo čuti "Strangers in the night" te domaće evergreene - Ljubim te do bola i Dajem ti srce.

Neizostavna Jalta, Jalta Alfija Kabilja te Napitnica iz opere Traviata digle su publiku na noge te su uz ogromni aplauz ispratili jedne od najveselijih i najizvođenijih opernih djela svih vremena.

arije pod zvijezdama 1
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0