Rođen je u Dalmaciji, a odbio je Hajduk i otišao u Srbiju. Kasnije je napravio veliku nogometnu karijeru

Na današnji dan 1945. godine rodio se Ilija Petković

Ilija Petković, rođen 22. rujna 1945. godine u Kninu, ostavio je veliki trag u povijesti jugoslavenskog i srpskog nogometa. Iako je nogometnu karijeru započeo u rodnom gradu, njegov put odveo ga je do međunarodnih travnjaka i vrhunskih trenerskih funkcija.

Početak karijere i povezanost s Hajdukom

Nogometni talent Petkovića rano je prepoznat u rodnom Kninu, gdje je igrao za NK Dinaru. Zanimljivo, bio je povezan i s Hajdukom iz Splita. Naime, pozvan je na probu i zadovoljio je sve kriterije kluba. Ipak, Petković se odlučio preseliti u Beograd, gdje su ga u to vrijeme čekali njegovi školski prijatelji.

U OFK Beogradu Petković je izgradio reputaciju iznimnog desnog krila, poznatog po eksplozivnosti i preciznim centrima. Za klub je odigrao 417 utakmica i postigao 68 golova, a njegov stil igre donio mu je nadimak „tajfun s Karaburme“. Nakon toga, igrao je i za francuski Troyes, a od 1968. do 1974. godine bio je standardni član reprezentacije Jugoslavije, s 43 nastupa i šest postignutih golova. Sudjelovao je i na Svjetskom prvenstvu 1974. godine u Zapadnoj Njemačkoj, gdje je zabio gol u uvjerljivoj pobjedi protiv Zaira (9–0).

Trenerski put i uspjesi

Nakon završetka igračke karijere, Petković se posvetio trenerskom pozivu. Vodio je OFK Beograd, a karijera ga je odvela i u Švicarsku, Grčku, Japan, Kinu, Južnu Koreju i Katar. Najveći trenerski uspjeh ostvario je kao selektor reprezentacije Srbije i Crne Gore na Svjetskom prvenstvu 2006. godine u Njemačkoj, a 2005. godine proglašen je najboljim trenerom Srbije.

Osobni život i naslijeđe

Preminuo je 27. lipnja 2020. godine u Beogradu u 75. godini života, ostavivši bogato naslijeđe i inspiraciju mnogim mladim nogometašima. Danas se Petković spominje kao jedan od najvećih nogometaša i trenera koji je potekao iz Knina, a njegova karijera svjedoči o odlučnosti, talentu i ljubavi prema nogometu.