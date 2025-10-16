Robert se iz Turske vratio u Hrvatsku: 'Pobijedio sam rak kostiju. Sretan sam što sam se vratio. Zaželio sam se janjetine'

Sedam mjeseci i pet dana trajalo je moje liječenje u Turskoj, a iako moje prognoze u početku nisu bile najbolje, evo me konačno na putu za Vodice, kaže Robert Zanki (24), nakon što su liječnici jedne klinike u Istanbulu rekli da je njegovo liječenje - gotovo.

- Cijelim putem mi je bilo u glavi da poljubim zemlju i hrvatski zračni prostor jer nije mi bilo nimalo lako. Bio sam razdvojen od supruge, kćerkice, oca i majke predugo - kaže Robert. Društvo mu prave majka Martina i otac Toni, koji su nekoliko puta bili u Istanbulu, kao i Robertova supruga i kći.

- Proslavio sam rođendan u kolovozu i svi su bili uz mene - kaže Robert, koji nema riječi da se zahvali liječnicima koji su mu spasili život.

- Uz mene je cijelo vrijeme bila dr. Fulda, kojoj sam toliko zahvalan da sam jednom prilikom čuo da treba kupiti pametni sat, a ja sam na kraju snašao snage, otišao u dućan i poklonio joj ga. Bila je istinski dirnuta, ali to je najmanje što sam mogao napraviti - kaže Robert, koji je imao plan što će napraviti kad stigne u Vodice.

- Zaželio sam se janjetine, i zamislite da se otuširam u vodi na koju sam navikao, a ne na onu u klinici, stvarno mi nije odgovarala, a poslije ću se javiti najdražima, pa prijateljima, zapravo svima - objasnio je Robert.

Znao je da se u Vodicama sprema velika fešta u čast njegova dolaska.

- Drago mi je, kako da ne, velika je to stvar, a znam da su spremili bakljadu momci iz Torcide, ali i da će drugi doći, što reći nego svima hvala što su mi pomogli na ovaj ili onaj način. Sve je počelo odlaskom liječniku jer nisam mogao disati. Otišao sam u šibensku bolnicu, gdje sam dobio pumpicu, vratio se kući i nakon sat vremena mi je pozlilo. Opet sam otišao u bolnicu na pretrage, gdje se na ultrazvuku vidjelo da imam rijetki i agresivni Ewing sarkom. Koliko mi je bilo teško zdravstveno stanje, govori podatak da u Šibeniku nisu čekali ni minute, nego me Hitna pomoć odvezla odmah u Zagreb, u KBC Rebro - kaže Robert, piše 24 sata.

Za liječenje u Turskoj Zankijevi nemaju dovoljno riječi hvale.

- Uspostavili smo s njima kontakt, naravno da je problem bio novac, ali se skupio i ostalo je dovoljno i za odlazak svaka tri mjeseca u roku od pet godina na provjeru. No sad znamo da u mojem sinu nema traga sarkomu, odnosno liječenje je službeno - gotovo - kaže presretni otac Toni Zanki (48), poznati ribar iz Vodica, koji je cijeli život pomagao drugima, a na kraju je bio prisiljen zamoliti za pomoć, sve kako bi preživio njegov sin.

- Na računu je ostalo dovoljno novca da pomognemo i drugima koji su htjeli otići liječiti se u Tursku, a u Hrvatskoj za njihova stanja nije bila moguća terapija. Mislim da je otišlo desetak ljudi i da su zasad svi dobro. No, naravno, tu su teške dijagnoze, pa nitko ne zna što vas čeka na kraju, to je dio na koji se morate pripremiti - govori Toni, koji i sam priznaje da nije vjerovao baš uvijek u sretan kraj, ali da ga nada nikad nije napustila.

Upravo se tako Toni ponašao cijeli život jer je iz buktinje na moru spasio prijatelja, zbog čega je 2019. osvojio nagradu Ponos Hrvatske.