Rijeka Žrnovnica potpuno promijenila boju, doznajemo što se događa: „Znaju li da u njoj živi strogo zaštićena endemska pastrva?“

Voda je izvor života. Bez nje ništa ne bi moglo opstati i najdragocjenije je prirodno bogatstvo. Upravo zato je prava sreća da je naša voda pitka. Doduše, to se promijeni nakon svake veće kiše. Tada se osjetljivim osobama ne preporuča da se pije.

Za područje grada Splita i aglomeracije Split-Solin izvorište pitke vode predstavlja izvor rijeke Jadro te u manjoj mjeri kaptaža rijeke Žrnovnice.

Izvorišta "Jadro" i "Žrnovnica" nalaze se u podnožju Mosora i Kozjaka. Izvor Jadro nalazi se na 33 metra nad morem, a izvor Žrnovnice, koji ima različite točke izviranja, od 77 do 90 metara nad morem. Izvor Jadro opskrbljuje grad Split pitkom vodom još od rimskog doba. Izvori Jadro i Žrnovnica pripadaju istoj geohidrološkoj strukturi i dijele isto slivno područje.

Voda sa izvora rijeke Žrnovnice koristi se za opskrbu malog dijela aglomeracije (naselja Sitno, Srinjine, Žrnovnica i Korešnica). Posljednja dva dana voda u rijeci Žrnovnici je, umjesto da je prozirna i čista, muljevita. Tamno smeđu boju prouzročili su radovi u koritu rijeke, a o čemu se točno radi provjerili smo sa Hrvatskim vodama.

Zanimalo nas je kakvi se točno radovi izvode i po čijem nalogu.

„U sklopu projekta Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica, investitor: VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split, na dionici u blizini raketne baze u Žrnovnici trenutno su u tijeku zemljani radovi polaganja cjevovoda ispod rijeke Žrnovnice.

Za detaljnije informacije molimo kontaktirati investitora. Hrvatske vode putem stručnih službi kontroliraju ispunjenje vodopravnih uvjeta“, odgovor je koji smo dobili.

Naravno da su mještani uznemireni stanjem rijeke koja im život znači. Jednostavno ne mogu vjerovati u kakvom je stanju.

„Ovako se zna zamutiti kada padnu veće kiše, ali sada nema oborina i ovo je rezultat diranja u vodotok. Očito je da traju radovi na samom koristu u gornjem dijelu toka. U ovoj rijeci živi strogo zaštićena edmenska pastrva i nisam siguran smije li se ovako prekopavati rijeku bez svih dozvola“, kaže nam Ilija iz Žrnovnice.

Ugovor za odvodnju i vodoopskrbu naselja Žrnovnica i Korešnica u sklopu projekta poboljšanja vodno-komununalne infrastrukture aglomeracije Split-Solin potpisan je u veljači 2024. godine, a predviđeno je da će radovi trajati 34 mjeseca. Nadamo se samo da rijeka neće biti u ovakvom stanju cijelo to vrijeme. Evo, do prekjučer je bila sasvim u redu.

„U sklopu Ugovora 2 – Odvodnja i vodoopskrba naselja Žrnovnica i Korešnica izgradit će se 23.455 metara kanalizacijskih cjevovoda, 1.022 metra tlačnih kanalizacijskih cjevovoda te 26.947 metara vodoopskrbnih cjevovoda. Nadalje, izgradit će se kanalizacijska crpna stanica Žrnovnica kapaciteta 28,4 l/s, crpna stanica Blato kapaciteta 6,9 l/s te crpna stanica TTTS kapaciteta 50 l/s. Planirana je i izgradnja vodoopskrbnih crpnih stanica Žrnovnica kapaciteta 5,5 l/s, HS Žrnovnica kapaciteta 9 l/s, crpna stanica Korešnica kapaciteta 8 l/s te crpna stanica u vodospremi Amižići 3 kapaciteta 3,8 l/s. Izgradit će se vodosprema Korešnica kapaciteta 300 m3, vodosprema s crpnom stanicom Amižići 3 kapaciteta 200 m3, vodosprema Amižići 2 kapaciteta 200 m3 te vodosprema Privor kapaciteta 200 m3. Stanovnici će dobiti 2.064 kućnih priključaka, od čega 925 kanalizacijskih te 1139 vodovodnih priključaka, a u duljini 248 metara izvest će se i sanacija kanalizacijske mreže. U duljini od 19.535 metara izvest će se kabelska kanalizacija za sustav daljinskog nadzora i upravljanja objektima (SDNU) čime će se omogućiti učinkovitije praćenje i kontrola vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava, što će povećati učinkovitost održavanja i smanjiti rizik od kvarova“, objavljeno je na stranici ViK-a nakon potpisivanja spomenutog ugovora.