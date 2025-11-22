Rijeka vodi 5:0

Jadranski derbi u 14. kolu SuperSport HNL-a pretvorio se u jednosmjernu ulicu. Rijeka je pred rasprodanim tribinama u 85. minuti vodila čak 5:0 protiv Hajduka i prekinula niz od dva ligaška poraza.

Junak utakmice je Fruk koji je hat-trickom (5’, 22’, 32’) već u prvom poluvremenu slomio Splićane. U nastavku su domaći nastavili u istom ritmu: Vignato je pogodio za 4:0 u 51. minuti, a Menalo u 86. povisio na ogromnih 5:0.

Utakmica je još u tijeku, no Rijeka je već sada na pragu jedne od najvećih pobjeda protiv najvećeg rivala, dok Hajduk doživljava težak udarac u borbi za vrh ljestvice.