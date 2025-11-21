Najavna analiza Jadranskog derbija: može li goropadni Hajduk konačno prekinuti crni niz na gostovanjima u Rijeci?

Rijeka posljednjih tjedana nudi nogomet koji izgleda vrlo obećavajuće, no bodovni učinak joj svakako zaostaje, i to je bitna tema za Hajduk i hajdukovce uoči velikog sutrašnjeg Jadranskog derbija, s početkom u 18 sati. Tako u analizi Skautinga, taktičke najave velikog Jadranskog derbija pri podcastu Iza Pjace, vodistelji navode kako Rijeka objektivno 'ima mnogo slabije rezultate od igre'.

U razdoblju između dvije reprezentativne pauze riječki sastav je u prvenstvu ostvario tek jednu pobjedu, uz dva poraza i jedan remi. Trener Victor Sanchez prisiljen je, kako naglašavaju u podcastu, mijenjati i rotirati početni sastav, pa je tako u 12 utakmica otkako je preuzeo momčad s Rujevice, izveo čak 12 različitih početnih sastava. Pritisak za njega i momčad definitivno dodatno raste, i Sanchez mora – kako je i sam izjavio - pronaći način da od svoje igre izvuče više bodova, dok igrači moraju prestati propuštati prilike koje su u proteklim utakmicama redovito stvarali.

S druge strane, Hajduk ulazi u Jadranski derbi osokoljen dobrom formom i dobrom igrom, ali s 'težinom' očajnog niza koji kaže da u Rijeci nisu pobijedili još od listopada 2022. Ne samo da nisu pobijedili, već u pet vezanih susreta otad na Rujevici imaju četiri poraza i jedan remi, i to bez zabijenog gola. Ipak, kako naglašavaju u Iza Pjace, Hajduk ove sezone nemjerljivo bolje djeluje i igrački i bodovno; osim 15 bodova prednosti na ljestvici, Hajduk je u 13 dosadašnjih utakmica zabio više golova od Rijeke, a Splićani ujedno značajno više i pucaju u okvir protivnika, te drže i veći posjed lopte. Isto tako, Hajduk je primio osam golova manje te ukupno osvaja više duela i radi manje prekršaja, što je dokaz dobre igre pod Gonzalom Garcijom.

Hajduk bi se, naglašavaju uz primjere u taktičkoj analizi Iza Pjace, mogao na početku pozicionirati pragmatično i čekati potencijalne greške uz dokazanu stabilnost u obrani. Sa slatkim mukama izazvanih povratkom Marka Livaje Hajduk povećava šansu skoristiti svojih nekoliko ključnih trenutaka koji će zasigurno doći, te tako konačno prekinuti neugodan niz na gostovanjima kod Riječana.

Cijelu najavnu analizu Jadranskog derbija pogledajte u epizodi Skautinga na Youtube kanalu Iza Pjace.