Rijeka je osigurala europsko proljeće

Rijeka je u posljednjem, šestom kolu ligaške faze Konferencijske lige u Krakovu odigrala 0:0 protiv Šahtara, čime je zaključila svoj europski nastup u ovoj fazi natjecanja. Hrvatski prvak je osvojenim bodom stigao do ukupno devet bodova, što mu je donijelo 17. mjesto na tablici i osiguralo plasman u nokaut-fazu Konferencijske lige, odnosno povijesni povratak u europsko proljeće nakon 46 godina.

Riječani su uoči susreta imali priliku pobjedom izboriti plasman među osam najboljih momčadi i izravan ulazak u osminu finala, no do tog cilja nisu uspjeli doći. Unatoč tome, nastavak europske sezone je osiguran, a u doigravanju za osminu finala Rijeka će igrati protiv Universitatea Craiove ili Fiorentine, ovisno o ishodu ždrijeba koji će odlučiti sljedećeg protivnika hrvatskog prvaka.

