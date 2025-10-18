Rijeka i Slaven podijelili bodove u Koprivnici

U susretu 10. kola SuperSport HNL-a Slaven Belupo i Rijeka odigrali su 1:1 na stadionu Ivan Kušek Apaš. Pogotke su postigli Daniel Adu-Adjei za Rijeku i Andrija Filipović za domaćine. Rijeka je ovim remijem ostala na svega dvije pobjede u aktualnoj sezoni.

Uvod utakmice obilježio je poništeni pogodak Slavena. U 11. minuti Igor Lepinjica preciznim lobom pogodio je mrežu nakon pogreške vratara Zlomislića, no nakon višeminutne VAR provjere utvrđeno je zaleđe.

Rijeka je u nastavku prvog dijela preuzela inicijativu i stvarala prilike. Domaći su prijetili preko Adriana Jagušića, čiji je slobodnjak u 41. minuti sjajno obranio Zlomislić. Prednost gostima donio je Adu-Adjei u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, nakon odlične asistencije Thaga Dantasa.

U drugom poluvremenu Slaven je uspio izjednačiti preko Andrije Filipovića, a rezultat se do kraja nije mijenjao. Koprivničani su tako upisali vrijedan bod protiv favoriziranog suparnika, dok se Rijeka i dalje muči s formom.