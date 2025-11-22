RIJEKA – HAJDUK 3-0: Hajduk katastrofalan i neprepoznatljiv, Fruk postigao hat-trick

Hajduk danas s početkom u 18 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu 14. kola SuperSport HNL. Trenutačni je rezultat na poluvremenu 3:0, sva je tri gola postigao Fruk, prvo u četvrtoj pa u 22 i u 32. minuti.

Bijeli uoči ovog dvoboja drže vrh prvenstvene tablice se četiri boda više od drugoplasiranog Dinama. Momčad trenera Garcije osvojila je ukupno 29 bodova u dosadašnjih 13 prvenstvenih utakmica.

U posljednjoj odigranoj prije reprezentativne pauze, pobijedila je Osijek s 2:0 na Poljudu, a strijelci za Hajduk u tom susretu bili su Krovinović i Šego.

Rijeka se trenutačno nalazi na osmom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 14 bodova. U posljednjoj utakmici momčad trenera Victora Sancheza s 1:0 je poražena na gostovanju kod Varaždina.

U prvoj ovosezonskoj utakmici odigranoj 31. kolovoza na Poljudu, Hajduk i Rijeka odigrali su bez pobjednika, odnosno rezultat je bio 2:2. Oba pogotka za Hajduk postigao je Pukštas, a za Rijeku su zabijali Menalo i Bogojević.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ante Čuljak iz Zagreba.

U četvrtoj je minuti Rijeka došla u vodstvo: Gojak je ubacio s lijeve strane, a nečuvani Fruk glavom je poslao loptu u mrežu za vodstvo od 1:0. Potom se provjeravalo zaleđe Radeljića koji je dodao Gojaku, a na koncu dosuđen je pogodak. U desetoj je minuti Gojak na pet metara, ali Ivušić je bio prvi na lopti.

U 16. je minuti ubacio Dantas s desne strane, a Adu-Adjei glavom je pucao preko gola. Minutu je potom Šego promašio čisti zicer, Pukštas je dodao na pet metara, a Šego klizeći poslao loptu preko vratnice. U 18. je minuti ubacio Rebić, ali ravno do ruku Zlomislića. Dvije minute kasnije Ivušić je loše reagirao nakon ubačaja s desne strane, lopta je došla do Gojaka, no Šarlija je reagira na vrijeme. U 22. je minuti Rijeka povećala vodstvo: Šarlija je pokušao dodati kroz dvojicu, Fruk je to presjekao i plasirao loptu u mrežu za 2:0. Sedam minuta kasnije Vignato je izborio korner nakon što je presjekao pas i krenuo prema golu, ali srećom po Hajduk, domaćini nisu konkretnije zaprijetili.

Nakon Dantasove prečke i neuigranosti Hajdukove obrane, lopta je stigla do Dantasa koji je poslao loptu do Fruka na pet metara koji je u 32. minuti zatresao mrežu i upisao hat-trick za 3:0. U 41. je minuti Mlačić prokrvario, Adu-Adjei ga je laktom pogodio u lice, a Rijekin igrač nije dobio ni opomenu. Intervenirala je liječnička ekipa Hajduka, a Mlačić je nastavio s igrom. U 45. je minuti Rebić izborio korner, no nije bilo opasnosti po gol domaćina.

U dvije minute sudačke nadoknade Rijeka je imala korner, no nije zaprijetila. To je ujedno bula posljednja prilika katastrofalnog Hajdukovog poluvremena.

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Radeljić - Oreč, Gojak, Dantas, Devetak - Vignato - Adu-Adjei, Fruk

Klupa: Todorović, Kitin, Čop, Menalo, Ndockyt, Lasickas, Thaqi, Butić, Iankov, Jurić, Bodetić

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Pajaziti, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Lučić, Silić, Guillamón, Kalik, Sigur, Livaja, Raçi, Melnjak, Bamba, Brajković, Karačić, Durdov