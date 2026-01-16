Rijeka doznala protivnika u doigravanju Konferencijske lige

Nogometaši Rijeke u doigravanju Konferencijske lige igrat će protiv ciparske Omonije, odlučeno je ždrijebom održanim u petak. Za plasman u osminu finala igrat će se dvije utakmice, a prva je na rasporedu 19. veljače u Nikoziji. Uzvrat će se igrati tjedan dana kasnije, 26. veljače, u Rijeci.

Omonia je trenutačno vodeća momčad ciparske lige, s dva boda prednosti ispred drugoplasiranog Pafosa. Prema procjenama, ukupna vrijednost momčadi iznosi oko 17 milijuna eura, što je otprilike upola manje od vrijednosti Rijeke.

U redovima ciparskog kluba nastupa i nekoliko nogometaša poznatih hrvatskoj publici. Među njima je stoper Stefan Simić, bivši igrač Hajduka, kao i veznjak Mateo Marić, koji je tri godine nosio dres zagrebačke Lokomotive.

Najzvučnije ime Omonije je Stevan Jovetić. Iskusni 36-godišnji crnogorski reprezentativac predvodi momčad i iza sebe ima bogatu karijeru u klubovima poput Fiorentine, Manchester Cityja, Intera, Seville i Monaca.

U slučaju prolaska u osminu finala Konferencijske lige, Rijeka već zna potencijalne suparnike. Čekaju je ili francuski Strasbourg ili poljski Raków, dvije najbolje momčadi nakon ligaške faze natjecanja.

Prva utakmica osmine finala igrala bi se 12. ožujka, dok je uzvrat zakazan za 19. ožujka.