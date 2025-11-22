Riboli iz Kaštela dolazi Cratis Varaždin: "Stanje na tablici ne pokazuje njihovu pravu kvalitetu"

U 7. kolu Superlige prva momčad OK Ribola Kaštela ove nedjelje će ugostiti OK Cratis Varaždin, a to će im biti čak treća utakmica ovog tjedna i šesta od početka mjeseca. Osim dvije prvenstvene i utakmice Kupa Vinko Dobrić, odigrali su dvije u europskom CEV Challenge Cup-u sa Crvenom zvezdom, posljednju prije samo dva dana u Beogradu.

Libero Mario Jurković osvrnuo se na uzvrat sa Zvezdom i najavio ogled s Varaždinom: "Žao nam je što nismo protiv Zvezde u uzvratu CEV Challenge cup-a bar set uzeli, možda je bilo par spornih sudačkih odluka, ali to je sport. Vratili smo se doma i krenuli s pripremom za Varaždin. Stanje na tablici ne pokazuje njihovu pravu kvalitetu i mislim da su bolja ekipa nego što tablica prikazuje. Mi ćemo probat maksimalno se oporavit do sutra i pobjedit, pa imamo malo lakši raspored. Zatim se trebamo dobro odmorit i spremit za zadnji dio prvog dijela sezone".

OK Ribola Kaštela je trenutno četvrti na prvenstvenoj tablici s 6 bodova, Varaždin je deveti s dva boda, a obje momčadi imaju po utakmicu manje, jer nisu odigrale redovno kolo s Mladosti na njihov zahtjev.

Utakmicu s Varaždinom u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom igrat će u nedjelju, 23. studenog od 18 sati, a ulaz je, naravno slobodan.