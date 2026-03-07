Ribola traži povratak pobjedama: "Napunili smo baterije i idemo po nova dva boda"

U 16. kolu Superlige OK Ribola Kaštela putuje u Varaždin. S OK Cratisće igrati u nedjelju, 8. ožujka od 18 sati. Varaždinci su posljednji na tablici sa 6 bodova, a u 7. kolu ih je kaštelanska ekipa na svom terenu dobila s 3:0. U posljednjem kolu Ribola je nesretno na svom terenu izgubila od Centrometala, no i dalje su treći na tablici s 20 bodova. Prva je Mladost s 30, druga Mursa s 24, a četvrti Dinamo s a14.

Susret u Varaždinu najavio je srednji bloker OK Ribola Kaštela Aleksa Ćibić:

„Tezak i neočekivan poraz je iza nas, ali to nas je navelo da sagledamo sve greške i nedostatke i pokušamo ih jakim treninzima ispraviti. Varaždin, ekipa s dosta iskusnih igrača koji igraju veoma brzu odbojku, ali uspješni smo bili u prvom dijelu sezone protiv njih, vjerujem da će tako biti i ovog puta.Što se nas tiče, ekipa se oporavila psihički i fizički, napunili smo baterije i idemo po nova dva boda u Varaždin“.

Odbojkaški vikend otvorit će druga seniorska momčad – OK Ribola Kaštela II ove subote, 7. ožujka utakmicom 16. kola 1. Lige na gostovanju protiv Zadra od 18.30 sati.