Ribola poražena od Murse u prvom polufinalu: Osječani zasluženo poveli 1:0

25:18, 27:25) izgubio od večeras izuzetno raspoložene ekipe Murse.

Kaštelanska momčad nije dobro ušla u susret, kao da je falilo energičnosti, dok, su s druge strane Osječani, predvođeni razigranim Andrićem, od početka djelovali moćno. U prva dva seta brzo bi poveli s velikom razlikom, Ribola bi uspjela malo smanjiti vodstvo, no nedovoljno za išta više. Tek je u trećem setu postalo neizvjesno, igra dosta izjednačena do samog kraja kad su kaštelanski odbojkaši uspjeli spasiti čak tri meč lopte, ali Mursa nije dozvolila preokret i zasluženo povela u polufinalnoj seriji s 1:0.

Glavni trener Ivan Rančić:

“Potpuno zaslužena pobjeda Murse. Nismo imali šansu u prvoj utakmici, jednostavno su odmah na početku servisima mladog Stojkovića napravili razliku i to je odredilo zapravo tijek cijele utakmice. Nadam se da ćemo bolje servirati u drugoj utakmici i pokazati veću kvalitetu te pokušati izjednačiti, uglavnom moramo odigrati puno kvalitetnije ako mislimo parirati aktualnom prvaku".

Priliku za revanš imat će već u subotu, 11. travnja od 17 sati pred svojom publikom u Gradskoj dvorani u Kaštel Starom.